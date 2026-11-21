O moluscă marină care trăiește în sedimente aproape lipsite de oxigen de pe fundul Mării Chinei de Sud supraviețuiește fără cea mai mare parte a sistemului digestiv, datorită unei relații neobișnuite cu bacterii.

Cercetătorii au descoperit în corpul acesteia o structură celulară specializată, denumită „dracosphera”, care găzduiește microorganisme implicate în obținerea nutrienților.

Descoperirea, prezentată într-un studiu publicat în revista Nature Communications, oferă noi indicii despre modul în care organismele se adaptează la medii extreme, unde oxigenul și sursele obișnuite de hrană sunt limitate.

Specia analizată de cercetători este Chaetoderma shenloong, o moluscă din grupul Caudofoveata, care poate ajunge la o lungime de peste 150 de milimetri. Animalul trăiește în zone marine de tip cold seep, unde substanțe precum sulfura de hidrogen ajung în mediul marin prin scurgeri geologice, iar sedimentele sunt extrem de sărace în oxigen.

Molusca își petrece o mare parte din viață îngropată la câteva zeci de centimetri sub fundul mării. Mediul în care trăiește este dificil pentru majoritatea formelor de viață, însă această specie a dezvoltat o adaptare biologică neobișnuită.

Analizele anatomice, tomografia computerizată și reconstrucțiile tridimensionale au arătat că molusca are radula, structura folosită de multe moluște pentru hrănire, puternic redusă. Intestinul mediu, intestinul posterior și anusul sunt aproape complet absente.

În locul unui sistem digestiv convențional, cea mai mare parte a cavității corpului este ocupată de glande digestive extinse, în care se găsesc numeroase bacterii simbiotice.

Aceste microorganisme reprezintă principala sursă de nutrienți și energie a animalului.

Bacteriile pot utiliza compuși chimici din mediul înconjurător, inclusiv sulfura de hidrogen, pentru procesele metabolice. Astfel, supraviețuirea moluștei nu depinde în același mod de hrana consumată și digerată printr-un tract digestiv obișnuit.

Cercetătorii au identificat în glandele digestive structuri sferice microscopice, cu diametrul de aproximativ 10-15 micrometri. Acestea sunt înconjurate de peste 20 de straturi de membrane și adăpostesc sute sau chiar mii de bacterii care oxidează sulful.

Structura a primit numele de dracosphera, termen inspirat de forma sa asemănătoare unei sfere. Potrivit cercetării, o singură structură celulară gazdă conține, în medie, peste 1.600 de bacterii simbiotice.

Organizarea lor diferă de cea a unei celule obișnuite sau a unui compartiment digestiv clasic. Descoperirea sugerează că molusca ar putea avea un mecanism specializat pentru găzduirea și menținerea microorganismelor de care depinde.

Unul dintre aspectele investigate de echipa de cercetare este modul în care animalul și bacteriile sale funcționează într-un mediu cu foarte puțin oxigen.

Analizele genomice au identificat adaptări ale microorganismelor care le permit să-și mențină metabolismul în condiții de oxigen limitat. Cercetătorii consideră că numeroasele straturi de membrane ale dracospherei ar putea contribui la controlul distribuției oxigenului în interiorul organismului.

Ipoteza este că aceste membrane ar putea încetini difuzia oxigenului și ar putea ajuta la repartizarea resurselor limitate. Mecanismul nu a fost însă demonstrat definitiv și necesită investigații suplimentare.

Studiul a identificat și indicii privind schimbul de nutrienți dintre moluscă și bacterii. Activitatea enzimatică și structurile asociate proceselor digestive din apropierea microorganismelor sugerează că animalul ar putea obține nutrienți prin descompunerea unor bacterii simbiotice.

Cercetarea oferă și o perspectivă asupra modului în care microorganismele și organismele gazdă pot dezvolta relații biologice foarte strânse. Mitocondriile și cloroplastele sunt considerate rezultatul unor procese evolutive în care microorganisme au ajuns să trăiască în interiorul celulelor gazdă.

Structura dracosphera nu demonstrează că un asemenea proces evolutiv se desfășoară în cazul acestei specii, dar oferă un exemplu suplimentar al complexității relațiilor dintre animale și bacterii.

Organismul a fost identificat și în alte zone cu izvoare reci submarine, inclusiv în apropierea insulei Kyushu, din Japonia, și în nordul Mării Chinei de Sud. Descoperirea unor astfel de organisme ar putea contribui la înțelegerea circulației carbonului, sulfului și metanului în ecosistemele oceanice puțin explorate.