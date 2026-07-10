Portarul naționalei Capului Verde, Vozinha, a primit o recunoaștere neobișnuită după evoluțiile sale de la Cupa Mondială 2026. Un cercetător spaniol a decis să îi atribuie numele unei specii de moluscă marină descoperite recent.

Inițiativa îi aparține cercetătorului spaniol Jesús Ortea, care a dorit să marcheze atât performanța sportivului, cât și legătura sa profesională cu statul african, unde a contribuit la studierea biodiversității marine.

Noua specie a primit denumirea Aldisa vozinhai și a fost identificată în zona Mării Caraibilor, în apropiere de Havana (Cuba) și Guadelupa.

Descoperirea a fost prezentată de Jesús Ortea în lucrarea „Historias de la Bioadversidad” („Povești despre biodiversitate”).

Este vorba despre o moluscă marină de mici dimensiuni, un melc de aproximativ patru milimetri, de culoare roșie, care nu fusese descris anterior de oamenii de știință.

Alegerea numelui a fost influențată de parcursul lui Vozinha la Cupa Mondială 2026 și, în special, de prestația din partida disputată împotriva Spaniei.

Portarul în vârstă de 40 de ani a fost desemnat omul meciului după remiza 0-0 cu selecționata spaniolă, reușind șapte intervenții importante.

Rezultatul a fost considerat unul dintre cele mai mari momente din istoria fotbalului din Capul Verde, aflat la prima participare la un turneu mondial.

Pentru Jesús Ortea, denumirea speciei reprezintă și un semn de apreciere față de Capul Verde, țară de care este legat prin activitatea sa de cercetare.

Profesorul spaniol de la Universitatea din Oviedo a fost recompensat în 2023 cu Medalia pentru Merit în Domeniul Mediului, oferită de autoritățile cap-verdiene pentru contribuțiile sale la cercetarea vieții marine din arhipelag.

Nu este pentru prima dată când acesta se inspiră din lumea fotbalului. În 2019, cercetătorul a numit o altă specie de melc marin după Keylor Navas, fost portar al echipei Real Madrid și al naționalei statului Costa Rica.

Cupa Mondială 2026 i-a adus lui Vozinha o popularitate uriașă și un loc special în istoria competiției.

La 40 de ani și 12 zile, portarul a devenit cel mai în vârstă fotbalist care a jucat la debutul unei naționale la un Campionat Mondial.

Acesta a fost titular în toate cele patru partide ale Capului Verde, reușind să își ajute echipa prin parade decisive, inclusiv în duelurile cu Spania, Arabia Saudită și Argentina.

Performanțele de la turneul final au avut impact și în mediul online. Vozinha a devenit rapid unul dintre cei mai urmăriți fotbaliști ai competiției.

Înainte de debutul la Cupa Mondială avea aproximativ 50.000 de urmăritori pe Instagram, iar pe parcursul competiției numărul acestora a crescut spectaculos, ajungând la 28,5 milioane.