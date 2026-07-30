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Mulți români se plâng de bateria telefonului. Vara vine cu o surpriză neplăcută

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Mulți români se plâng de bateria telefonului. Vara vine cu o surpriză neplăcutăbaterie descarcata / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Mulți utilizatori observă că autonomia telefonului scade în zilele caniculare, iar bateria pare să se consume mai repede decât în restul anului, potrivit suport.google.com.

Temperaturile ridicate pot influența atât performanța bateriei, cât și modul în care funcționează componentele interne ale dispozitivului.

Fenomenul apare în special în timpul verii, când telefoanele sunt expuse la soare, sunt folosite în aer liber sau sunt încărcate în medii foarte calde. În unele cazuri, dispozitivul poate chiar să afișeze un avertisment de supraîncălzire și să limiteze temporar anumite funcții pentru a preveni deteriorarea componentelor.

Căldura accelerează consumul de energie

Bateriile litiu-ion, utilizate în majoritatea smartphone-urilor moderne, funcționează cel mai bine la temperaturi cuprinse între aproximativ 16 și 22 de grade Celsius. Atunci când temperatura depășește frecvent 35 de grade, reacțiile chimice din interiorul bateriei se accelerează, iar eficiența acesteia poate scădea.

În plus, telefonul consumă energie suplimentară pentru a gestiona temperatura internă. Procesorul poate reduce automat performanța pentru a limita încălzirea, iar unele procese rulează în fundal pentru a proteja dispozitivul.

Ecranul și conexiunile solicită bateria

Vara, utilizarea telefonului în lumina puternică a soarelui determină creșterea automată sau manuală a luminozității ecranului. Display-ul este unul dintre cei mai mari consumatori de energie ai unui smartphone, iar o luminozitate apropiată de nivelul maxim poate reduce considerabil autonomia.

În același timp, telefoanele aflate în deplasare schimbă frecvent între rețelele mobile sau caută permanent un semnal mai bun, ceea ce contribuie la consumul suplimentar al bateriei.

Încărcarea într-un mediu fierbinte poate afecta bateria

Specialiștii recomandă evitarea încărcării telefonului atunci când acesta este foarte încins sau este lăsat în bătaia directă a soarelui. Temperaturile ridicate în timpul încărcării pot accelera degradarea bateriei pe termen lung și pot reduce capacitatea maximă de stocare a energiei.

telefon la incarcat

telefon la incarcat / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, utilizarea aplicațiilor solicitante, precum jocurile sau înregistrarea video la rezoluție mare, în timp ce telefonul se încarcă poate duce la o încălzire și mai accentuată.

Cum poți prelungi autonomia telefonului în zilele caniculare

Câteva măsuri simple pot ajuta la reducerea consumului de energie:

  • evită expunerea telefonului la soare pentru perioade lungi;
  • redu luminozitatea ecranului atunci când este posibil;
  • închide aplicațiile care rulează inutil în fundal;
  • dezactivează funcțiile de localizare, Bluetooth sau hotspot atunci când nu sunt folosite;
  • scoate husa dacă telefonul se încălzește excesiv în timpul încărcării;
  • folosește încărcătoare certificate de producător.

Ce spun producătorii

Producătorii de smartphone-uri recomandă, în general, utilizarea dispozitivelor la temperaturi cuprinse între 0 și 35 de grade Celsius. Dacă telefonul depășește acest interval, acesta poate reduce automat luminozitatea, viteza procesorului sau chiar poate opri temporar încărcarea pentru a preveni deteriorarea componentelor.

Pe termen lung, expunerea repetată la temperaturi ridicate poate accelera uzura bateriei și poate reduce autonomia disponibilă chiar și în condiții normale de utilizare.

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