Vremea se menține foarte călduroasă luni în mai multe regiuni ale țării, unde meteorologii ANM au emis avertizări de Cod galben pentru temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic. În același timp, schimbarea vremii începe din cursul serii, când sunt prognozate intensificări ale vântului, averse și vijelii. Pentru ziua de marți, temperaturile vor coborî în vestul, centrul și nordul țării cu 10-12 grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru luni, în intervalul 10.00-21.00, un Cod galben care vizează județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Sibiu, Alba, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Botoșani și Iași.

În aceste zone, maximele vor ajunge la 33-37 de grade, cele mai ridicate temperaturi fiind așteptate în Câmpia de Vest. Canicula și disconfortul termic vor fi resimțite în special în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

Schimbarea condițiilor meteorologice va începe luni noapte. O informare ANM este valabilă de la 23.00, până marți la 21.00, fiind prognozate vânt puternic, instabilitate atmosferică, ploi torențiale și vijelii.

În noaptea de luni spre marți, intensificările vântului vor afecta în special regiunile vestice. Marți, fenomenul se va extinde în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 40-50 km/h și, local, de peste 60-70 km/h, în special la munte.

Aversele pot cumula 15-20 l/mp, iar izolat cantitățile pot depăși 20-25 l/mp. Sunt posibile descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.

Marți, maximele din vest, centru și nord vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade.

În paralel, între 10.00 și 21.00, un alt Cod galben va fi valabil pentru intensificări ale vântului și vijelii în mai multe județe din Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și nordul Dobrogei. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar la munte pot depăși 80-90 km/h.

În sud-est, căldura persistă. Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă din Buzău, zona continentală a Constanței și Bucureștiul vor fi sub Cod galben de caniculă. Maximele vor atinge 35-36 de grade, iar ITU poate ajunge izolat la 80 de unități.

În Capitală, luni sunt prognozate 33 de grade, iar minima va fi de 17-18 grade, posibil 15 grade în zona preorășenească. Marți, temperatura urcă la 35-36 de grade, cu vânt care poate atinge la rafală aproximativ 45 km/h.