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Dan Andronic despre situația de la București: România e liberă, caută stăpân

Dan Andronic despre situația de la București: România e liberă, caută stăpân
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Din cuprinsul articolului

Dan Andronic a analizat, în podcastul ContrapunctEvZ, situația politică din România, afirmând că actuala criză poate fi privită ca o competiție între două tabere și susținând că țara a ajuns într-o poziție în care caută un „stăpân” extern.

„Se pare că am dat anunț la mica publicitate: România e liberă, caută stăpân”

„Pentru că suntem iar în situația în care se pare că am dat anunț la mica publicitate: România e liberă, caută stăpân. Un stăpân care să fie blând cu ea și care să aibă grijă de nevoile ei”, a declarat Dan Andronic.

În analiza sa, jurnalistul a făcut referire la confruntarea politică din jurul formării unui nou Guvern și a descris cele două tabere folosind comparații militare.

Pe de o parte, Andronic i-a plasat pe „teutonii lui Bolojan”, asociindu-i cu Germania și cu Uniunea Europeană, iar de cealaltă parte i-a menționat pe cei pe care i-a numit „cowboyii lui Grindeanu” și „cowboy-ul Simion”.

Andronic: România continuă să prezinte interes din punct de vedere geopolitic

Andronic a făcut referire și la informațiile apărute în Wall Street Journal despre ambasadoarea SUA în Grecia, menționând și controversa privind presupusa respingere a unei linii de credit de către JPMorgan. Jurnalistul a spus că informația ar fi fost publicată în ediția online a publicației, dar eliminată ulterior din ediția tipărită, calificând-o drept „fake news”.

Dincolo de disputele interne, Andronic consideră că România continuă să prezinte interes din punct de vedere geopolitic atât pentru Germania, prin intermediul Uniunii Europene, cât și pentru Statele Unite.

„Asta e singura veste bună din tot haloimăsul ăsta, din această șaorma cu de toate, cu care ne înfruptăm aproape zilnic”, a afirmat el, descriind astfel complexitatea și intensitatea conflictului politic.

Dan Andronic, mirat de temperatura politică ridicată

Jurnalistul a apreciat că disputa din jurul formării Guvernului Siegfried Mureșan este desfășurată „în valuri”, cu mesaje și emoție, susținând că tabăra aflată în defensivă are un dezavantaj, deoarece nu poate anticipa întotdeauna următoarea mișcare a adversarilor.

Dan Andronic a remarcat și nivelul ridicat al tensiunii politice, afirmând că nu se aștepta să vadă o asemenea mobilizare și agitație în jurul formării Guvernului condus de Siegfried Mureșan.

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