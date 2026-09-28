Noua funcție introdusă de Apple pe iPhone. Cum verifică dacă o fotografie este reală

Apple introduce pe iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max un nou sistem prin care utilizatorii pot verifica dacă o fotografie corespunde imaginii captate inițial de cameră. Funcția Apple Reference Image folosește semnături digitale aplicate încă de la nivelul senzorului și creează o imagine de referință care poate fi comparată ulterior cu fotografia finală pentru a identifica eventualele modificări, inclusiv cele realizate cu inteligență artificială, potrivit Il Post.

Sistemul încearcă să răspundă unei probleme tot mai frecvente: imaginile generate sau modificate cu AI au devenit din ce în ce mai greu de diferențiat de fotografiile realizate cu o cameră.

Apple Reference Image pornește verificarea chiar din momentul fotografierii, înainte ca datele captate de cameră să treacă prin întregul proces software al telefonului.

Elementul central al noului sistem este senzorul camerei principale de pe iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max.

În timpul fabricării telefonului este creată o identitate criptografică asociată senzorului. Atunci când este utilizat modul Reference, datele captate sunt semnate direct la nivelul senzorului, înainte ca sistemul de operare să poată interveni asupra imaginii.

Practic, mecanismul funcționează ca un fel de marcaj digital aplicat datelor originale ale fotografiei. Acesta poate fi folosit ulterior pentru verificarea provenienței imaginii și pentru a stabili dacă datele captate inițial corespund fotografiei prezentate utilizatorului.

Sunt protejate atât informațiile despre pixeli, cât și anumite date asociate capturii.

Procesul de verificare continuă prin Private Cloud Compute, infrastructura Applefolosită pentru procesarea în cloud în condiții de securitate.

Atunci când utilizatorul solicită generarea imaginii de referință, negativul digital securizat este trimis către această infrastructură. Acolo sunt verificate semnăturile asociate senzorului și dispozitivului, iar sistemul controlează dacă datele provin de la componentele autorizate ale aceluiași iPhone.

Imaginea brută este apoi procesată pentru a putea fi vizualizată și comparată cu fotografia obișnuită.

Potrivit Apple, infrastructura este construită astfel încât compania să nu poată accesa conținutul fotografiei în timpul procesării. Software-ul care rulează în Private Cloud Compute poate fi verificat, iar dispozitivul transmite date numai către servere care folosesc versiuni autorizate ale codului.

Apple Reference Image include și un mecanism suplimentar de verificare a fotografiei.

Private Cloud Compute folosește o rețea neuronală pentru a analiza dacă datele fotografiei au caracteristicile fizice care ar trebui să apară în informațiile brute provenite de la senzorul camerei.

Sistemul acordă astfel un nivel suplimentar de încredere faptului că fotografia analizată provine într-adevăr dintr-o captură realizată de cameră.

Verificarea nu se bazează doar pe semnăturile digitale asociate dispozitivului.

Un alt element important este momentul realizării fotografiei.

Apple Reference Image folosește marcaje temporale criptografice pentru a limita posibilitatea modificării manuale a datei și orei unei imagini.

Telefonul primește periodic un marcaj temporal securizat. La nivel global, acest lucru se întâmplă în medie la aproximativ 15 minute, intervalul putând varia în funcție de condițiile rețelei.

După realizarea fotografiei este solicitat un nou marcaj temporal. Cele două informații permit sistemului să stabilească un interval în care fotografia a fost făcută, fără să se bazeze exclusiv pe ceasul telefonului.

După procesare, utilizatorul primește o imagine de referință care funcționează asemănător unui negativ digital securizat.

Aceasta poate fi afișată în aplicația Poze alături de fotografia obișnuită.

Utilizatorul poate compara cele două variante pentru a vedea dacă imaginea finală a fost modificată după captare. Diferențele pot include, de exemplu, decuparea imaginii, schimbarea culorilor sau modificări realizate cu ajutorul inteligenței artificiale generative.

Imaginea de referință este procesată minimal, astfel că poate arăta diferit din punct de vedere al contrastului sau al saturației față de fotografia finală.

Sistemul certifică imaginea de referință asociată datelor originale captate de cameră.

Dacă fotografia este modificată ulterior, noua versiune poate fi comparată cu imaginea de referință pentru a vedea diferențele față de ceea ce a înregistrat inițial senzorul.

Apple nu păstrează permanent pixelii fotografiei în serviciile folosite pentru verificare. Sunt însă utilizate anumite informații necesare validării certificării și verificării integrității sistemului.

Funcția este opțională, astfel că utilizatorul trebuie să aleagă modul Reference atunci când dorește să realizeze o astfel de fotografie.

Apple Reference Image debutează pe iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max și depinde de noul senzor al camerei principale.

Capturarea fotografiilor în modul Reference nu este disponibilă la lansare în Uniunea Europeană. Utilizatorii dispozitivelor compatibile cu iOS 27, iPadOS 27 și macOS 27 pot însă procesa și vizualiza imagini de referință primite. Funcția de captură nu este disponibilă la lansare nici în China.

Apple Reference Image nu rezolvă problema autenticității tuturor fotografiilor publicate pe internet. Sistemul oferă însă posibilitatea verificării imaginilor realizate în modul dedicat pe dispozitivele compatibile.

În paralel, industria tehnologică folosește și alte mecanisme pentru stabilirea originii conținutului digital, printre care standardul C2PA, care permite atașarea unor informații despre proveniența și modificările unei imagini.