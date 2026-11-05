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Cele mai bizare preparate servite în restaurantele de lux. Meniuri care sfidează imaginația

Cele mai bizare preparate servite în restaurantele de lux. Meniuri care sfidează imaginațiaRestaurant. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un restaurant dintr-un sat din Țara Bascilor a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai bune restaurante din lume pentru 2026. Localul este cunoscut pentru preparatele gătite pe grătare construite după planurile bucătarului, dar și pentru combinațiile culinare neobișnuite pe care le propune clienților, potrivit The Sun.

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Lista a fost anunțată la Lima, în Peru, iar podiumul este completat de un restaurant din Bangkok, Thailanda, și unul din Copenhaga, Danemarca. Clasamentul este realizat pe baza voturilor exprimate de peste 1.100 de experți din industria gastronomică.

Restaurantele care au ocupat anterior prima poziție nu mai pot intra în competiție pentru acest loc.

Restaurantul din Țara Bascilor, în fruntea clasamentului mondial

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Localul câștigător se află în Atxondo, un sat liniștit situat între Bilbao și San Sebastián. Bucătarul Bittor Arguinzoniz a dezvoltat un stil culinar în care grătarul ocupă un rol central, folosind echipamente realizate la comandă, după propriile schițe și specificații.

Clienții pot alege preparate à la carte sau un meniu de degustare, care reunește ingrediente și asocieri mai puțin obișnuite. Printre propuneri se numără puietul de anghilă, castravetele de mare cu fasole verde și înghețata de lapte cu sfeclă.

Mâncare restaurant

Mâncare restaurant. Sursă foto: magnific.com

Bucătărie indiană, franceză, thailandeză și japoneză, pe locul al doilea

Poziția secundă a clasamentului îi revine restaurantului condus de bucătarul Gaggan Anand, din Bangkok. Conceptul gastronomic combină tehnici și influențe din bucătăriile indiană, franceză, thailandeză și japoneză.

Experiența oferită clienților este diferită de cea a unui restaurant tradițional. Aceștia sunt încurajați să mănânce cu mâna și chiar să lingă farfuria, într-un concept care pune accent pe interacțiunea directă cu preparatele.

Creier de miel și un ochi comestibil, în meniul restaurantului din Copenhaga

Locul al treilea este ocupat de un restaurant din Copenhaga, unde meniul nu urmează structura clasică a unei mese. Oferta cuprinde 50 de „impresii”, organizate în mai multe acte, iar accesul în local se face prin două uși uriașe din bronz.

Printre cele mai neobișnuite preparate se află creierul de miel liofilizat, servit pe o farfurie realizată în forma unui creier. Un alt fel de mâncare, intitulat „1984”, după romanul lui George Orwell, este un ochi comestibil pregătit cu caviar, mazăre, creveți și fistic.

Experiența gastronomică durează aproximativ șase ore, iar prețul este de 624,34 de lire sterline pentru o persoană.

Restaurante din Ciudad de México și Hong Kong, în primele cinci poziții

Locul al patrulea a fost ocupat de un restaurant din Ciudad de México, condus de bucătarul Jorge Vallejo.

Pe poziția a cincea se află un local din Hong Kong, unde bucătarul Vicky Cheng propune preparate precum pui cantonez crocant, maturat, și porumbel afumat cu trestie de zahăr.

Barcelona, Londra și cinci restaurante din Italia, în clasament

Lista include și un restaurant din Barcelona, clasat pe poziția 29. Interiorul acestuia are un design futurist, cu pereți din sticlă și metal, iar accesul clienților se face pe baza unui cod secret.

Italia este reprezentată de cinci restaurante, situate în Alba, Modena, Castel di Sangro, Brunico și Rubano.

Totodată, Jessica Rosval, bucătăreasă la unul dintre restaurantele italiene incluse în clasament, a primit distincția pentru cea mai bună femeie bucătar.

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