Social

Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele. Cum câștigă de pe urma ta

Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele. Cum câștigă de pe urma taMigdale, nuci, caju. Sursa foto: pxhere.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele este destul de greu de evitat, dar te costă și bani mai mulți, și o mahmureală zdravănă a doua zi.

Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele

Când te așezi la masă într-un restaurant sau bar și ți se aduce rapid un bol cu măsline, nuci sărate sau mix de semințe, gestul pare un semn de ospitalitate.

În realitate, este unul dintre cele mai vechi și eficiente trucuri de marketing din industria HoReCa: sarea te face să ți se facă sete mai repede, iar setea te împinge să comanzi mai multe băuturi.

Mecanismul este simplu și bazat pe fiziologie. Sarea crește concentrația de sodiu din organism, iar corpul reacționează cerând apă.

Mâncărurile bizare din Epoca de Aur: Ce produse de o calitate îndoielnică erau nevoiți românii să consume înainte de 1989
Mâncărurile bizare din Epoca de Aur: Ce produse de o calitate îndoielnică erau nevoiți românii să consume înainte de 1989
Taxa pentru animalele de companie la bloc. În ce condiții o pot contesta proprietarii
Taxa pentru animalele de companie la bloc. În ce condiții o pot contesta proprietarii

Când apa vine sub formă de bere, vin sau cocktail, restaurantul câștigă dublu: clientul consumă mai mult alcool (care are marjă de profit mult mai mare decât mâncarea) și stă mai mult la masă. Aperitivele sărate sunt ieftine de produs, dar extrem de eficiente ca „declanșator” de consum.

Un truc simplu, dar mereu eficient

Foști angajați din baruri și restaurante confirmă că practica este deliberată. Bolurile cu măsline, alune prăjite sau chipsuri apar aproape întotdeauna înainte ca băuturile să ajungă la masă sau imediat după.

Uneori sunt gratuite, alteori apar pe notă la un preț mic, dar efectul este același: clientul bea mai repede și mai mult. În localurile unde se vinde mult alcool, acest detaliu poate face diferența între o seară mediocră și una profitabilă.

Sursa: Arhiva EVZ

Nu este vorba de o înșelătorie gravă, ci de o tehnică de psihologie a consumului folosită de zeci de ani. La fel cum supermarketurile pun dulciurile la casă sau cum cafenelele propun upselling-ul de mărime, restaurantele folosesc sarea ca pe un accelerator natural al setei.

Diferența este că aici efectul se vede direct pe consumul de băuturi, zona cu cea mai mare marjă.

Cum poți să eviți această capcană a restaurantelor și barurilor

Clienții care vor să evite capcana au câteva opțiuni simple. Pot cere ca bolul să fie îndepărtat, pot alege aperitive mai puțin sărate sau pot bea apă înainte de a comanda alcool. Unii chiar cer măslinele sau nucile după ce au primit deja prima rundă de băuturi, ca să reducă efectul.

În final, nucile și măslinele sărate nu sunt un gest inocent de generozitate. Sunt un instrument de business calibrat să crească nota de plată. Odată ce știi de ce apar pe masă atât de devreme, poți decide dacă le mănânci sau le lași deoparte. Restaurantul, în schimb, va continua să le servească – pentru că funcționează.

Stiri calde

14:55 - Cum usuci încălțămintea udă după ce vii de afară, fără să o deteriorezi. Metoda simplă pe care o poți folosi zilnic

14:48 - Republica Moldova ar putea produce drone interceptoare. Premierul Vasile Tofan spune că există interes din partea inv...

14:40 - Elevii se bucură de prima vacanță din acest an școlar. Când se întorc în bănci și câte zile libere urmează până la Cr...

14:30 - Salariul minim în 2027. Când se va putea aplica majorarea

14:21 - Moldovenii își vor putea descoperi bunicii care au luptat în Armata Română. Ce informații vor putea afla din arhive

14:13 - Președintele unei comisii electorale din Bulgaria, demis după ce a băut. A adus alcool și în secția de votare

HAI România!

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Proiecte speciale