Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele este destul de greu de evitat, dar te costă și bani mai mulți, și o mahmureală zdravănă a doua zi.

Când te așezi la masă într-un restaurant sau bar și ți se aduce rapid un bol cu măsline, nuci sărate sau mix de semințe, gestul pare un semn de ospitalitate.

În realitate, este unul dintre cele mai vechi și eficiente trucuri de marketing din industria HoReCa: sarea te face să ți se facă sete mai repede, iar setea te împinge să comanzi mai multe băuturi.

Mecanismul este simplu și bazat pe fiziologie. Sarea crește concentrația de sodiu din organism, iar corpul reacționează cerând apă.

Când apa vine sub formă de bere, vin sau cocktail, restaurantul câștigă dublu: clientul consumă mai mult alcool (care are marjă de profit mult mai mare decât mâncarea) și stă mai mult la masă. Aperitivele sărate sunt ieftine de produs, dar extrem de eficiente ca „declanșator” de consum.

Foști angajați din baruri și restaurante confirmă că practica este deliberată. Bolurile cu măsline, alune prăjite sau chipsuri apar aproape întotdeauna înainte ca băuturile să ajungă la masă sau imediat după.

Uneori sunt gratuite, alteori apar pe notă la un preț mic, dar efectul este același: clientul bea mai repede și mai mult. În localurile unde se vinde mult alcool, acest detaliu poate face diferența între o seară mediocră și una profitabilă.

Nu este vorba de o înșelătorie gravă, ci de o tehnică de psihologie a consumului folosită de zeci de ani. La fel cum supermarketurile pun dulciurile la casă sau cum cafenelele propun upselling-ul de mărime, restaurantele folosesc sarea ca pe un accelerator natural al setei.

Diferența este că aici efectul se vede direct pe consumul de băuturi, zona cu cea mai mare marjă.

Clienții care vor să evite capcana au câteva opțiuni simple. Pot cere ca bolul să fie îndepărtat, pot alege aperitive mai puțin sărate sau pot bea apă înainte de a comanda alcool. Unii chiar cer măslinele sau nucile după ce au primit deja prima rundă de băuturi, ca să reducă efectul.

În final, nucile și măslinele sărate nu sunt un gest inocent de generozitate. Sunt un instrument de business calibrat să crească nota de plată. Odată ce știi de ce apar pe masă atât de devreme, poți decide dacă le mănânci sau le lași deoparte. Restaurantul, în schimb, va continua să le servească – pentru că funcționează.