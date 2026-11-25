Orașul Căzănești din județul Ialomița, despre care s-a tot vorbit în ultimele zile, are o istorie tumultoasă. A trecut printr-o reformă administrativă, când oamenii s-au trezit dintr-un județ în altul, dar și printr-o iluzie de prosperitate când Nicolae Ceaușescu le-a plantat în localitate un compex de creștere a porcilor. Un hatâr pentru Nicu, fiul cel mic.

Căzănești era o comună cu un sat și două cătune din raionul Ialomița până la reforma administrativă din 1968. Și așa a rămas și după reorganizarea din 1981, când au apărut județele. Din Ialomița s-a desprins județul Călărași, cu reședința/municipiu la Călărași, în timp ce orașul Slobozia a rămas reședință de județ la Ialomița.

Acesta e și motivul pentru care Sorin Grindeanu a dat exemplu unirea acestor județe fără probleme în perspectiva noii reforme administrative. Ele au fost un tot din 1950 și până în 1981, dar s-au dezvoltat independent.

Populația din comuna Căzănești avea până în 2.000 de locuitori, oameni modești care trăiau din agricultură. Apoi, la începutul anilor 80, comuna a primit un ajutor uluitor de la liderii comuniști de la Slobozia, capitala de județ.

Complex de creșterea porcilor, abator și blocuri

Căzăneștiul a avut și un comunist de frunte. Radu Bălan (1936 - 1995), născut în Căzănești, atunci când a ajuns mare în partid, a pus umărul pentru înființarea județului Ialomița, cu capitala la Slobozia, la reforma administrativ-teritorială dispusă de Nicolae Ceaușescu în 1968.

Radu Bălan era prim-secretar al PCR Timiș, numit în noiembrie 1989, om cu mare putere. A sfârșit-o prost, după ce la Revoluție a fost aproape declarat erou și numit liderul comitetului revoluţionar din Timişoara. A fost arestat ulterior și condamnat la 23 de ani de închisoare pentru reprimarea revoluției. A murit la 59 de ani, în 1995.

Bălan nu s-a mai întors în comuna natală, dar el și alți membri de partid de la Slobozia au sprijinit planul de dezvoltare a localității din Bărăgan.

Nicu Ceaușescu a pus o „pilă” la mama și la tata

Despre apetitul pentru distracții al fiului cel mic al cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu se cunoaște dintr-un noian de istorii. În anii 77-78 , „prințișorul” Nicu Ceaușescu făcuse pasiune pentru un local cu terasă și hotel, numit „Privighetoarea”. Se afla relativ aproape de Capitală, circa 120 de kilometri, pe drumul spre Slobozia.

Devenise apropiat al șefului de complex, iar acesta îl primea la orice oră din zi și din noapte cu grupul de prieteni pentru un chef prelungit. Mâncare excelentă, băutură bună, camere de hotel anume pregătite pentru oaspeții cu greutate.

Într-o perioadă marcată de penurii și raționalizări, localul era renumit pentru ciorbe, mititei și alte preparate căutate, dar și pentru că reușea să aducă produse greu de găsit în restul țării, precum banane, portocale, Pepsi sau Brifcor. Mulți bucureșteni mergeau acolo, iar faptul că restaurantul „Privighetoarea” este situat pe drumul vechi care ducea la mare, la Constanța, era o oportunitate pentru turiști. Actorul Jean Constantin a povestit și el de tersa la care poposea în drum spre casa din Constanța. Complexul există și azi.

Când a început criza cărnii, șeful unității, „Nea Iulică”, i s-a plâns lui Nicușor că în zonă nu există o fermă mare de porci, așa cum se deschisese la Timișoara, „Comtim”. El cumpăra carne de la Căzănești, de la o fermă abia înființată și de la săteni, dar nu mai făcea față la vadul pe care îl avea la local în 1980-1981.

Se spune că așa a venit ideea înființării complexului de porci de la Căzănești, iar Nicu Ceaușescu și-a convins părinții ca partidul să dezvolte comuna, să creeze acolo locuri de muncă. Ferma de porci deschisă la sfârșitul anului 1979 trebuia transformată în ceva mare.

Oficial, complexul s-a dus de râpă din cauza pestei porcine

Complexul de porci s-a făcut: Combil. Abatorul a fost dotat, absolvenții Institutului Agronomic București – Secția Zootehnie erau repartizați la Căzănești, cu mare bucurie pentru cei care aveau familia în București. S-au construit în comună câteva blocuri, numărul locurilor de muncă a crescut. Oamenii spun că au fost niște ani buni pentru ei.

Complexul a trecut prin reorganizare și privatizare după 1990, fiind preluat ulterior de grupul Agrisol. Ușor-ușor, activitatea s-a restrâns.

În septembrie 2021, munca a fost grav afectată și oprită temporar pentru depopulare și dezinfecție. Atunci s-a confirmat existența unor focare de pestă porcină și au fost sacrificați aproximativ 24.000 de porci. A urmat o nouă nenorocire de acest tip în noiembrie 2023.

În 2025, ferma de porcine a raportat o cifră de afaceri de aproape 25 de milioane de lei și 100 de angajați. Căzăneștiul, devenit oraș în anul 2004, conform planului politic de aderare la UE, a subcombat. Mulți dintre locuitori au plecat, cei rămași se consideră țărani de oraș și săraci lipiți. Din combinatul cu care se mândreau a rămas doar mirosul de urină de la porci și cele șase blocuri ceușiste. Cu ele vor intra în noul județ sau regiunea ce se va contura, dar vor neapărat să fie retrogradați la „comună”.