Folosirea instalațiilor improvizate pentru prepararea țuicii a provocat mai multe accidente grave în România, în ultimele două zile. Persoanele implicate au suferit arsuri severe, după ce au fost expuse la lichide fierbinți. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le-a solicitat oamenilor să manifeste prudență și să nu folosească instalații improvizate.

Potrivit ministrului Sănătății, în ultimele 48 de ore au fost raportate numeroase incidente provocate de lichide fierbinți. O parte dintre acestea au avut legătură cu utilizarea unor instalații artizanale pentru prepararea băuturilor alcoolice tradiționale, inclusiv cazane de țuică și echipamente improvizate care funcționează sub presiune.

„În ultimele 48 de ore, au fost înregistrate numeroase incidente soldate cu arsuri severe, provocate de lichide fierbinţi. O mare parte dintre acestea au fost cauzate de utilizarea unor instalaţii improvizate pentru prepararea produselor alcoolice tradiţionale (cazane pentru ţuică, instalaţii artizanale sub presiune etc.). Fac un apel public la responsabilitate şi maximă prudenţă!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Ministrul a atras atenția că folosirea unor astfel de echipamente fără măsuri adecvate de protecție poate avea urmări grave. Printre pericole se numără arsurile profunde, traumatismele și pierderea vieții.

Alexandru Rogobete le-a cerut celor care folosesc instalații pentru prepararea țuicii să renunțe la echipamentele improvizate și să verifice cu atenție dispozitivele utilizate.

„Vă rog să evitaţi improvizaţiile, să verificaţi cu atenţie instalaţiile utilizate şi să nu ignoraţi niciun risc! O clipă de neatenţie poate avea consecinţe pentru întreaga viaţă. Prevenţia şi responsabilitatea pot salva vieţi!”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.

Gospodăriile înregistrate în Registrul agricol ar putea beneficia de scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de maximum 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, cu condiția ca produsele să nu fie comercializate. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan, după ce actul normativ a fost retrimis Parlamentului pentru reexaminare.

Până la modificarea legislației, Codul fiscal prevedea o facilitate fiscală pentru producerea a cel mult 50 de litri de alcool din fructe anual. Scutirea se aplica băuturilor obținute din fructele cultivate în propria gospodărie, dacă acestea erau destinate consumului personal, al familiei sau al invitaților și nu erau vândute.

Noua prevedere introduce o categorie distinctă de băuturi alcoolice tradiționale, printre care țuica, rachiul și pălinca, pentru care este stabilit un plafon anual de 200 de litri.

Limita este valabilă pentru întreaga gospodărie, nu pentru fiecare persoană care locuiește acolo. Pentru a beneficia de scutirea de accize, gospodăria trebuie să figureze în Registrul agricol, iar băuturile obținute nu trebuie să fie destinate comercializării.

Procedurile de înregistrare și documentele prin care vor fi justificate cantitățile produse urmează să fie stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii.

Actul normativ adoptat la 7 octombrie vizează aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2025, care modifică și completează Codul fiscal.

Proiectul legislativ a fost votat inițial de Parlament în luna mai și trimis ulterior la promulgare. Nicușor Dan a cerut însă reexaminarea acestuia.

În urma solicitării președintelui, Senatul a eliminat prevederea referitoare la scutirea de accize pentru cei 200 de litri de băuturi tradiționale. Ulterior, deputații au reintrodus facilitatea fiscală în forma adoptată prin votul final.

Aplicarea noilor prevederi este condiționată de publicarea legii în Monitorul Oficial și de intrarea acesteia în vigoare.

Actul normativ cuprinde și o modificare referitoare la încadrarea micilor producători independenți de băuturi fermentate. Astfel, cantitățile de băuturi tradiționale realizate într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării nu vor fi luate în calcul la stabilirea volumelor comerciale pe baza cărora este acordat acest statut.

Pentru micii producători independenți sunt prevăzute următoarele limite de producție, calculate pentru ultimele 12 luni consecutive de activitate:

200.000 de hectolitri pentru bere;

1.000 de hectolitri pentru vinuri;

15.000 de hectolitri pentru alte băuturi fermentate decât berea și vinul;

250 de hectolitri pentru produsele intermediare.

Aceste plafoane se referă la încadrarea operatorilor economici în categoria micilor producători independenți și nu reprezintă cantități pe care gospodăriile le pot obține fără plata accizelor. Pentru producția casnică de băuturi alcoolice tradiționale, limita distinctă rămâne de 200 de litri anual.

Amendamentul prin care a fost introdusă facilitatea fiscală a fost inițiat de deputatul PSD Mircea Govor. Acesta a argumentat că măsura ar permite promovarea, prezentarea și degustarea băuturilor tradiționale, fără ca acestea să fie comercializate.

În motivarea propunerii legislative, inițiatorul a susținut că exceptarea cantității respective nu ar avea un impact semnificativ asupra veniturilor bugetare. Totodată, modificarea ar clarifica posibilitatea utilizării băuturilor tradiționale la evenimentele organizate în familie.

Deputatul a mai argumentat că prevederea este compatibilă cu legislația europeană, întrucât produsele care beneficiază de scutirea de accize nu pot fi vândute.