Urmează un val de schimbări în Sănătate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat mai multe măsuri prin care vrea să schimbe accesul pacienților la tratamente moderne și sistemul de remunerare a personalului medical. Printre priorități se numără reducerea timpului de așteptare pentru medicamente inovatoare, actualizarea plății gărzilor medicilor din ianuarie 2027, remunerarea gărzilor efectuate de rezidenți și majorări salariale etapizate pentru personalul auxiliar.

Românii așteaptă, în medie, aproximativ 1.000 de zile pentru a avea acces la medicamente inovatoare, față de circa 500 de zile la nivelul Uniunii Europene. Alexandru Rogobete a atras atenția că diferența poate avea consecințe grave pentru persoanele diagnosticate cu afecțiuni severe.

„Media Uniunii Europene privind timpul de așteptare al pacientului pentru accesul la medicație inovativă este undeva la 500 de zile. În România este de 1.000 de zile. Acest decalaj înseamnă că unii pacienți, cu boli foarte grave, s-ar putea să nu mai apuce să beneficieze de tratament”, a afirmat ministrul.

Acesta a oferit și exemplul unui pacient cu fibroză chistică, nevoit să aștepte doi ani și jumătate pentru extinderea tratamentului.

„Am avut un caz concret de fibroză chistică, nu voi da nume și prenume, pentru că nu despre asta este vorba, care a așteptat doi ani și jumătate pentru o extindere de tratament”, a povestit Rogobete.

Marți, Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect care prevede includerea a 41 de medicamente noi pe lista tratamentelor gratuite și compensate, precum și extinderea accesului la alte cinci medicamente.

Potrivit datelor prezentate de minister, cele trei actualizări inițiate în ultimele 12 luni însumează 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice.

Noile tratamente se adresează pacienților cu mai multe forme de cancer, leucemie mieloidă acută, mielom multiplu, boli rare, afecțiuni cardiovasculare, neurologice și renale. Printre acestea se numără terapii pentru copiii cu distrofie musculară Duchenne, tratamente pentru boala Pompe și fenilcetonurie, dar și o terapie destinată persoanelor cu mucopolizaharidoză de tip VI.

Ministrul a susținut că accesul mai rapid la medicamente inovatoare poate aduce beneficii economice pe termen lung, prin reducerea spitalizărilor și a complicațiilor.

„Un euro investit în inovație întoarce, într-un ciclu de trei-patru ani, în sistemul economic patru euro”, a afirmat ministrul.

Acesta a explicat că tratamentele moderne pot reduce durata internărilor și cheltuielile pentru îngrijirea pacienților.

„Asta înseamnă spitalizare mai scurtă. Asta înseamnă costuri mai mici pentru îngrijirea lui. Înseamnă mai puține complicații și mai puțini bani investiți în complicațiile pe care le face. Și, foarte important, înseamnă întoarcerea lui în sistem cât mai repede”, a explicat Rogobete.

Ministrul a vorbit și despre schimbările pregătite pentru programele de prevenție, susținând că România a investit în trecut sume importante în proiecte-pilot și materiale informative, fără să dezvolte suficient infrastructura necesară.

„Am aruncat zeci de milioane de euro pe la INSP, pe tot felul de proiecte-pilot făcute cu bani europeni. Am instruit doctorii și la munte, și la mare, de vreo trei ori, despre cum să facă screening. S-au făcut cărți, broșuri, materiale, metodologii. Inaplicabile, pentru că au fost scrise de unii care nu au fost în spital niciodată, de exemplu”, a declarat Rogobete.

Oficialul a dat exemplul screeningului pentru cancerul de sân, care nu poate funcționa fără aparatura medicală necesară.

„Eu nu pot să fac screening mamar pentru cancerul de sân dacă n-am mamografe. De-abia acum doi ani s-au cumpărat mamografe și a început să se extindă rețeaua, încă nu suficient. Mai e nevoie de investiții”, a spus ministrul.

După lansarea programelor naționale de screening pentru cancerul mamar, colorectal și de col uterin, următorul obiectiv este introducerea unui program pentru depistarea cancerului pulmonar, începând de anul viitor.

Rogobete a anunțat că vrea să implementeze și un sistem de screening programat, inspirat din modelul belgian. Persoanele eligibile ar urma să primească acasă notificări prin care să fie informate despre investigațiile preventive de care pot beneficia.

Ca exemplu, ministrul a vorbit despre un bărbat care împlinește 45 de ani și care ar putea primi o scrisoare de la Ministerul Sănătății sau Casa de Asigurări de Sănătate, prin care să fie informat că poate efectua screening pentru cancerul colorectal.

Notificarea ar urma să includă și o listă a unităților medicale din județul respectiv care pot realiza investigațiile. Persoana ar avea la dispoziție șase luni pentru programare, iar serviciul ar urma să fie decontat de stat.

„Screeningul programat nu trebuie făcut de pe o zi pe alta. Este vorba de evaluare periodică. El se programează acolo, se duce, își face screeningul, iar Ministerul Sănătății plătește serviciul respectiv”, a explicat ministrul.

Acoperirea națională ar urma să fie realizată treptat, într-un interval estimat de doi până la patru ani.

„Nu pacienții sunt de vină. Ci lipsa de viziune a sistemului”, a afirmat Rogobete.

O altă schimbare anunțată de Alexandru Rogobete vizează plata gărzilor efectuate de medicii din spitalele publice. Ministerul Sănătății pregătește un act normativ pentru actualizarea tarifelor, iar calculele financiare au fost deja realizate.

Ministrul a explicat că actualul sistem de remunerare a generat nemulțumiri în rândul personalului medical, iar nivelul veniturilor și epuizarea fizică îi determină pe unii medici să evite efectuarea gărzilor.

„Avem deja calculele făcute. (…) Din ianuarie vom ajunge să plătim, într-un final apoteotic, gărzile la valoarea anului 2026”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunțat că și medicii rezidenți din primii trei ani de pregătire vor primi bani pentru gărzile efectuate. Rogobete a atras atenția că unii dintre aceștia ajung să lucreze chiar și opt gărzi lunar fără să fie plătiți suplimentar.

„Păi rezidenții fac și șase, șapte și opt gărzi pe lună. E inuman. E inuman. Nu e corect”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă această activitate va fi remunerată, oficialul a confirmat că măsura este prevăzută în programul de guvernare.

„Evident. Astea sunt în programul de guvernare. Le-am asumat atunci când am preluat mandatul de ministru al Sănătății”, a precizat acesta.

Alexandru Rogobete a anunțat și creșteri salariale pentru personalul auxiliar medical și nemedical. Printre categoriile profesionale vizate se numără asistenții medicali, infirmierele, farmaciștii, biologii și kinetoterapeuții.

Ministerul Sănătății discută deja cu reprezentanții sindicatelor despre corectarea diferențelor salariale, urmând ca fiecare categorie profesională să fie analizată separat.

Ministrul nu a prezentat deocamdată procentele majorărilor și nici calendarul exact al aplicării acestora. Modificările ar urma să fie corelate și cu viitoarea lege a salarizării unitare.

Rogobete critică reducerile salariale propuse pentru personalul medical

Ministrul a criticat și proiectul legii salarizării elaborat în vara acestui an de fostul ministru Dragoș Pîslaru. Alexandru Rogobete consideră că diminuarea veniturilor unor categorii de angajați din sistemul sanitar ar putea determina plecarea specialiștilor.

Oficialul a susținut că medicii și ceilalți angajați din sănătate nu solicită dublarea salariilor, însă reducerile importante ar putea afecta stabilitatea personalului medical.

„Doctorii și personalul medical în general nu se așteaptă să le dublezi salariile. […] Dar nu poți să tai la un anestezist 5.000 de lei pe lună. Că pleacă. Sau la o asistentă 1.500 de lei pe lună”, a transmis Alexandru Rogobete.