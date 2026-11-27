Un nou memorandum pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar ar putea fi elaborat în primele trei luni ale anului 2027. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că autoritățile analizează necesarul de personal din spitale, în condițiile în care deficitul de angajați la nivel național este estimat la aproximativ 30.000 de persoane. Declarațiile au fost făcute vineri, la Ploiești.

Ministrul Sănătății consideră că lipsa personalului reprezintă o problemă la nivelul întregii țări și susține că aceasta nu poate fi rezolvată prin măsuri generale de reducere a cheltuielilor.

Alexandru Rogobete a cerut o evaluare a posturilor deblocate prin memorandumul aprobat în luna iunie, când au fost puse la dispoziția unităților sanitare 7.000 de locuri de muncă. Analiza urmează să stabilească numărul posturilor ocupate, dar și câte au fost scoase la concurs fără să fie ocupate.

„În toată ţara avem o criză de personal în sistemul de sănătate. Deficitul de resursă umană în sănătate este de 30.000 de oameni. El nu va putea fi redus cu vechea gândire, după care a funcţionat Guvernul, şi anume, cu tăieri de sus până jos. Am cerut o analiză la Ministerul Sănătăţii să văd din memorandumul din iunie, în care s-au deblocat 7.000 de posturi, câte din ele s-au ocupat, câte au fost scoase la concurs. Diferenţa, vorbesc aici de cele neocupate, vor fi redistribuite pentru anul viitor”, a declarat Alexandru Rogobete.

Pentru pregătirea unui nou memorandum, Ministerul Sănătății a solicitat unităților medicale să comunice de câți angajați au nevoie. Evaluarea vizează toate categoriile de personal, de la medici și asistente până la infirmiere și angajați din serviciile administrative.

Ministrul a atras atenția că funcționarea spitalelor depinde și de existența unui număr suficient de angajați care să gestioneze activitățile administrative, inclusiv achizițiile de medicamente și materiale sanitare.

„Am cerut deja spitalelor (…) necesarul de personal, când spun personal, mă refer la medici, asistente, infirmiere, întreg personalul auxiliar. (…) Eu vă zic că, dacă nu avem un TESA şi un personal administrativ suficient şi performant, toate clădirile astea noi nu vor funcţiona. Pentru că nu are cine să achiziţioneze medicamente, consumabile şi aşa mai departe. Deci, eu pun accent mare şi pe personalul administrativ, care este absolut necesar pentru funcţionarea unui spital. Pe scurt, voi încerca în trimestrul 1 din anul viitor să mai facem un memorandum pentru deblocarea unui alt număr de posturi”, a arătat Rogobete.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia redeschiderii Secției exterioare „Buna Vestire”, care aparține Spitalului Județean de Urgență Ploiești. La eveniment a participat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete anunță când intră în vigoare noile tarife pentru gărzile medicilor

Medicii din spitalele publice ar putea primi bani mai mulți pentru gărzile efectuate începând din ianuarie 2027. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că documentul legislativ care prevede actualizarea tarifelor la nivelul anului 2026 este finalizat. Proiectul include și medicii rezidenți în noul sistem de plată a gărzilor.

Alexandru Rogobete a explicat că actualizarea remunerației pentru gărzi reprezintă una dintre primele măsuri pregătite de la preluarea mandatului. Schimbarea urmărește să încurajeze personalul medical să lucreze în spitalele publice și să reducă deficitul de angajați.

„Prima măsură pe care am luat-o în acest mandat a fost, şi e gata documentul legislativ, actualizarea tarifelor de gardă la valoarea anului 2026 şi includerea medicilor rezidenţi în plata gărzilor actualizată. E o primă măsură care va reduce presiunea şi care va stimula, alături de creşterea numărului de posturi, reintrarea personalului medical în spitalele publice”, a declarat Alexandru Rogobete vineri, în timpul unei vizite făcute la Ploieşti.

Ministrul a anunțat că noile prevederi ar urma să se aplice din prima lună a anului viitor.

Potrivit ministrului, actualizarea sumelor este necesară deoarece plata gărzilor nu a mai fost ajustată în ultimii ani, fiind raportată în continuare la valorile din 2018.

„Şi atunci ne mirăm cu toţii că nu mai vor să facă gărzi. E firesc să nu mai îşi dorească să facă gărzi”, a adăugat Rogobete.