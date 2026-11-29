Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a deschis o discuție publică despre necesitatea unor reguli mai clare aplicabile medicilor care își desfășoară activitatea atât în spitalele publice, cât și în sectorul privat. Oficialul sugerează analizarea unui cadru prin care unitățile medicale de stat să poată restrânge temporar activitatea privată a unui medic în condiții bine determinate, cum ar fi lipsa acută de personal sau listele lungi de așteptare.

Ministrul Sănătății a arătat că experiența altor state europene poate oferi repere utile pentru adaptarea legislației din România, subliniind importanța transparenței și a acordului angajatorului în anumite situații.

„Ar trebui să existe reguli mai clare pentru medicii care lucrează simultan în sistemul public şi în cel privat. Am citit despre modul în care este reglementată activitatea medicală suplimentară în Germania şi cred că există câteva principii care merită analizate şi în România. În anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară (în mediul privat/cabinetul propriu privat) trebuie declarată şi poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului”, afirmă ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Potrivit demnitarului, o eventuală reglementare adaptată cadrului legal românesc ar viza situații obiective în care funcționarea spitalului public și accesul pacienților la îngrijiri sunt puse la încercare.

Printre criteriile menționate de Alexandru Rogobete se numără deficitul major de personal, dificultățile în acoperirea liniilor de gardă, adresabilitatea ridicată și listele de așteptare care îngreunează accesul bolnavilor la tratament.

Ministrul Sănătății a ținut să precizeze că propunerea nu urmărește interzicerea muncii în mediul privat și nici afectarea furnizorilor privați care își desfășoară activitatea conform legii.

„Vreau să fie foarte clar: nu discutăm despre interzicerea activităţii în privat şi nici despre spitalele private care funcţionează corect şi respectă regulile. Discutăm despre acele situaţii pe care le cunoaştem cu toţii: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-şi continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcţionat din sistemul public către cabinetul privat sau situaţiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public”, explică Rogobete.

Alexandru Rogobete a subliniat că o astfel de dezbatere nu trebuie să ducă la generalizări, având în vedere că numeroși medici își îndeplinesc atribuțiile cu seriozitate atât în spitalele de stat, cât și în clinicile sau cabinetele private.

„Vreau să vă întreb direct: consideraţi că o asemenea măsură ar fi corectă şi aplicabilă în România? Sunt interesat atât de opinia pacienţilor, cât şi de cea a medicilor”, mai spune Alexandru Rogobete.