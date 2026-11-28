Deputatul PSD Marius Budăi a lansat sâmbătă un nou atac la adresa PNL și USR, respingând acuzațiile potrivit cărora majorările de pensii sau măsurile de sprijin social ar reprezenta pomeni electorale. Social-democratul susține că formațiunea sa va trebui să relanseze economia pentru a putea repara treptat erorile din administrație și efectele măsurilor susținute de Ilie Bolojan, abia apoi urmând să fie posibile creșteri sustenabile de pensii și salarii.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook și îndreptat direct către reprezentanții PNL și USR, parlamentarul social-democrat a subliniat că veniturile din pensii reprezintă rezultatul muncii de o viață și nu pot fi tratate ca favoruri politice.

„Îi aud tot mai des pe colegii de la PNL şi USR vorbind despre 'pomeni electorale' atunci când vine vorba despre pensii sau despre măsuri prin care statul încearcă să le facă viaţa puţin mai uşoară oamenilor. Vreau să le spun foarte clar: pensiile nu sunt pomeni şi nu sunt privilegii! Sunt drepturi câştigate prin zeci de ani de muncă, de contribuţii şi de sacrificii”, a afirmat Marius Budăi în postarea sa.

Deputatul le-a reproșat liberalilor și useriștilor o viziune pur contabilă asupra rolului instituțiilor statului, arătând că administrația publică are datoria de a oferi protecție și stabilitate cetățenilor.

„Statul nu există doar pentru a încasa taxe, a face calcule şi a le explica oamenilor de ce nu se poate”, a transmis acesta.

În continuarea mesajului, Marius Budăi a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă zilnic pensionarii, familiile cu copii, mamele și angajații cu venituri reduse, subliniind că acești oameni așteaptă condiții decente de trai, nu avantaje nemeritate.

„Statul are şi obligaţia de a le oferi siguranţă, de a-i proteja pe cei vulnerabili şi de a le respecta drepturile. Noi, PSD, ştim că sunt seniori care abia îşi acoperă cheltuielile de la o lună la alta, familii care fac eforturi uriaşe pentru a-şi creşte copiii, mame care au nevoie de sprijin, salariaţi care muncesc cinstit, dar cărora veniturile nu le mai ajung. Ştim că sunt oameni care nu cer privilegii, ci doar şansa la o viaţă decentă”, a precizat deputatul.

Marius Budăi a recunoscut că disfuncționalitățile acumulate nu pot fi rezolvate imediat, însă a promis că PSD va interveni etapizat pentru a îndrepta măsurile considerate nocive, menționând explicit deciziile promovate de Ilie Bolojan.

Social-democratul a arătat că nu pot fi reparate „toate nedreptăţile peste noapte”.

„Dar nici nu vom accepta ca ele să devină o normalitate. Vom corecta treptat ceea ce a fost greşit, inclusiv nedreptăţile create prin măsurile promovate de domnul Bolojan. Iar pentru asta trebuie să facem un lucru esenţial: să relansăm economia. Să susţinem investiţiile, să protejăm locurile de muncă, să încurajăm producţia şi să creăm mai multă valoare în România. Pentru că numai o economie care creşte poate asigura venituri bugetare mai mari şi resurse pentru pensii, salarii, sănătate, educaţie şi protecţie socială”, a explicat Marius Budăi.

Totodată, deputatul PSD a dat asigurări că partidul său va continua să promoveze inițiativele considerate necesare pentru populație, indiferent de criticile sau etichetele venite din partea PNL și USR, respingând orice „etichetă politică” aplicată acestor măsuri.