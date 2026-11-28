Federația Română de Box a anunțat sâmbătă, 28 noiembrie, decesul pugilistului Vasile Scalco, membru al lotului național de seniori al României. Sportivul legitimat la CSM Bacău și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în Ucraina, la scurt timp după ce reprezentase România la Campionatul European U23 din Croația.

Vasile Scalco, unul dintre tinerii pugiliști care reprezentau România în competițiile internaționale, a murit la vârsta de 20 de ani. Potrivit publicației locale Bacău.net, decesul sportivului a survenit în urma unui grav accident de circulație în Ucraina. Federația Română de Box a făcut publică vestea printr-un mesaj de condoleanțe adresat familiei sportivului.

“Familia boxului românesc este în doliu. Cu profundă durere, Federaţia Română de Box îşi ia rămas-bun de la Scalco Vasile, component al lotului naţional de seniori. În aceste momente de grea încercare, suntem cu gândul şi sufletul alături de familia sa şi de toţi cei care suferă în urma acestei pierderi. Sincere condoleanţe! Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis federația pe Facebook.

Clubul Sportiv Municipal Bacău, la care era legitimat pugilistul, a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe. Reprezentanții clubului au anunțat că sportivul revenise recent de la competiția europeană și ajunsese acasă, la familia sa.

“Familia CSM Bacău este în doliu. Cu inimile frânte, ne luăm rămas-bun de la Vasile Scalco, boxerul nostru şi membru al lotului naţional de seniori. Vasile abia se întorsese de la Campionatul European şi ajunsese acasă, la părinţi, aşa cum îşi dorise. Plecarea sa, atât de neaşteptată şi atât de devreme, ne-a lăsat fără cuvinte.

Îl vom păstra în amintire aşa cum l-am cunoscut: un sportiv ambiţios, muncitor şi dedicat, care a dus cu mândrie numele Bacăului în ringurile din ţară şi de peste hotare. Transmitem sincere condoleanţe familiei, prietenilor, colegilor şi antrenorului său. Suntem alături de voi în aceste clipe de nespusă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis CSM Bacău.

Pregătit de antrenorul Marius Ciocan la CSM Bacău, Vasile Scalco a concurat la categoria de 60 de kilograme, la care fusese selecționat și în lotul național de seniori al României.

În 2023, pugilistul a câștigat titlul de campion național de tineret. Un an mai târziu, a fost singurul reprezentant al României la această categorie de vârstă care a participat atât la Campionatul European, cât și la Campionatul Mondial.

Tot în 2024, sportivul și-a adjudecat turneul internațional „Centura Moldovei”, organizat la Iași. După trecerea la seniori, Vasile Scalco a fost inclus în delegația României pentru Turneul Strandja, desfășurat la Sofia, și a obținut titlul de vicecampion la Cupa României.

În toamna acestui an, pugilistul a devenit campion național U23, iar în noiembrie a reprezentat România la Campionatul European U23, organizat în Croația.