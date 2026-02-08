Croația pregătește sezonul turistic 2026. Ofertele cu care își va întâmpina turiștii

Croația a înregistrat în 2025 o creștere constantă a sosirilor vizitatorilor străini, cu 1,4% față de anul precedent, atingând 17,6 milioane, potrivit datelor Oficiului de Statistică, citate de seenews.com. De asemenea, numărul nopților petrecute de turiștii internaționali a urcat cu 0,8%, la 85,6 milioane, semnalând un interes stabil pentru destinațiile croate, de la litoralul Adriaticii până la orașele istorice precum Dubrovnik și Split.

Pentru turiștii locali, tendința a fost și mai pronunțată: 3,1 milioane de croați au călătorit în interiorul țării, înregistrând 9,2 milioane de înnoptări, cu 7,6%, respectiv 5,6% mai mult decât în 2024. Această evoluție arată că, pe lângă fluxul internațional, turismul intern rămâne un motor important al economiei locale.

Datele indică o schimbare în comportamentul turiștilor. Pentru prima dată în ultimii ani, lunile tradițional de vârf – iulie și august – au înregistrat o scădere a fluxului de vizitatori. Aceasta nu a afectat însă creșterea anuală, care a fost impulsionată de extinderea turismului în perioadele mai puțin aglomerate: primăvara și toamna.

Experții consideră că această tendință reflectă o maturizare a pieței turistice croate. „Turiștii caută acum experiențe mai liniștite, evitând aglomerația verii, și sunt dispuși să plătească mai mult pentru servicii de calitate în perioadele de pre- și post-sezon”, explică un analist din domeniul turismului, citat de site-ul de specialitate.

Cea mai solidă performanță în 2025 a fost înregistrată în hoteluri, campinguri și alte unități de cazare de calitate ridicată. Cererea pentru facilități premium a rămas ridicată, iar gradul de ocupare a acestor unități a fost aproape maxim. În contrast, furnizorii care nu oferă servicii de calitate superioară, în special pe segmentul cazării pentru familii sau în sectorul privat, au raportat o cerere mai redusă și graduri de ocupare mai modeste.

Această diferență scoate în evidență un aspect esențial: competitivitatea Croației în turism nu mai depinde doar de preț, ci de calitatea serviciilor și de diversificarea experiențelor oferite.

Turismul continuă să fie un sector strategic pentru Croația, contribuind cu aproape 20% la PIB. Având o populație de aproximativ 3,8 milioane de locuitori, țara depinde puternic de fluxul constant de vizitatori străini, dar și de creșterea turismului intern. În acest context, dezvoltarea infrastructurii turistice, investițiile în hoteluri și servicii premium, precum și promovarea sezonului lung, sunt priorități pentru autorități.

Conform previziunilor din sector, Croația ar putea înregistra în 2026 rezultate similare sau ușor superioare față de 2025, cu condiția stabilizării prețurilor și menținerii fluxului de vizitatori pe tot parcursul anului. Totodată, specialiștii avertizează că menținerea competitivității depinde mai mult de calitatea serviciilor decât de discount-uri sau promoții sezoniere.

„Ceea ce va diferenția Croația pe piața turistică internațională nu vor fi prețurile mici, ci experiențele memorabile, serviciile personalizate și posibilitatea de a vizita țara în orice perioadă a anului”, declară un reprezentant al Asociației Croate a Hotelurilor.