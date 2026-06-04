Popularitatea lui Meghan Markle în Statele Unite a înregistrat un nou declin în primele luni ale anului 2026, potrivit unor date analizate de publicația Daily Express.

În aceeași perioadă, și traficul către site-ul brandului său de lifestyle, As Ever, a scăzut semnificativ.

Datele sunt importante deoarece vin într-un moment în care Ducesa de Sussex încearcă să își consolideze poziția în industria lifestyle și divertismentului prin intermediul propriului brand și al colaborărilor media dezvoltate după retragerea din familia regală britanică.

Potrivit unei analize realizate de Newsweek pe baza sondajelor YouGov America, percepția publicului american față de Meghan Markle s-a deteriorat comparativ cu anul trecut.

În primul trimestru din 2026, doar 27% dintre americanii chestionați au declarat că au o opinie favorabilă despre ducesă, în timp ce 20% au spus că o apreciază mai puțin. Rezultatul a generat un scor net de popularitate de doar +2.

Prin comparație, în trimestrul al treilea din 2025, Meghan Markle avea un scor net de +15, fiind apreciată de 37% dintre respondenți și dezaprobată de 22%.

Datele indică astfel o scădere de 13 puncte într-un interval de aproximativ șase luni.

În paralel cu evoluția sondajelor de opinie, și platforma comercială As Ever pare să fi pierdut din interesul publicului.

Brandul, lansat de Meghan Markle în 2025, comercializează produse precum gemuri artizanale, ceaiuri, amestecuri pentru biscuiți, vin și celebrele decorațiuni florale pentru deserturi care au devenit virale pe rețelele sociale.

Conform datelor Similarweb, analizate de Newsweek, site-ul As Ever a atras aproximativ 246.000 de vizite în luna decembrie 2025, dintre care 108.000 proveneau din Statele Unite.

În ianuarie 2026, numărul total al vizitelor a crescut la aproximativ 268.000, însă traficul din SUA a scăzut la 89.000 de vizitatori.

Anterior, presa americană relata că platforma înregistrase o creștere de 36% față de luna octombrie 2025, însă tendința pozitivă pare să se fi temperat la începutul acestui an.

Editorul specializat pe familia regală, Jack Royston, a observat că scăderea popularității lui Meghan Markle și diminuarea traficului către site-ul As Ever s-au produs în aceeași perioadă.

„Pare să existe un declin al popularității sale în SUA în același timp cu o scădere semnificativă a numărului de vizitatori americani ai site-ului său”, a declarat acesta.

Jurnalistul a precizat însă că simpla coincidență temporală nu demonstrează automat existența unei legături directe între cele două fenomene.

„Corelația nu implică neapărat cauzalitate, iar suprapunerea poate fi întâmplătoare. Totuși, dacă tendința continuă, este probabil să atragă atenția echipei lui Meghan atunci când își va planifica viitoarea strategie de marketing”, a adăugat Royston.

Lansarea brandului As Ever a coincis cu apariția serialului culinar „With Love, Meghan”, difuzat de Netflix și asociat direct cu produsele promovate de ducesă.

Proiectul a reprezentat una dintre cele mai importante inițiative comerciale ale lui Meghan Markle după mutarea în California și după încheierea activităților oficiale în cadrul familiei regale britanice.

Deși compania nu a făcut publice cifrele oficiale privind vânzările, evoluția traficului online și datele de popularitate sunt urmărite atent de presa americană și britanică, fiind considerate indicatori ai interesului public pentru brandul construit de ducesă.