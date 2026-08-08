Nvidia intenționează să investească până la 3 miliarde de dolari în Lancium, dezvoltatorul infrastructurii energetice pentru campusul de centre de date Stargate din Texas, potrivit unui raport publicat de The Information și preluat de Reuters. Tranzacția ar putea consolida implicarea producătorului de cipuri în infrastructura necesară dezvoltării proiectelor de inteligență artificială la scară mare.

Potrivit informațiilor citate de publicație, Nvidia ar urma să investească inițial aproximativ 2 miliarde de dolari pentru o participație de circa 20% în Lancium.Compania ar putea investi ulterior încă 1 miliard de dolari, dacă sunt atinse anumite obiective, inclusiv cele legate de conectarea proiectelor la rețeaua electrică. Nvidia și Lancium nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii.

În urma tranzacției, Lancium și portofoliul său de terenuri și conexiuni la infrastructura energetică ar avea o valoare de întreprindere de aproximativ 10 miliarde de dolari, potrivit The Information.

Compania este susținută de Blackstone și s-a specializat în dezvoltarea infrastructurii energetice necesare centrelor de date de mari dimensiuni. Capitalul obținut de la Nvidia ar urma să îi permită să își extindă operațiunile.

Lancium analizează, de asemenea, posibilitatea unei listări la bursă printr-o ofertă publică inițială (IPO) în 2027, potrivit informațiilor citate de Reuters.

Investiția are o legătură directă cu dezvoltarea infrastructurii Stargate, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de centre de date destinate inteligenței artificiale din Statele Unite.

Stargate este o asociere între SoftBank, OpenAI și Oracle, creată pentru dezvoltarea unor centre de date și a infrastructurii necesare extinderii capacităților de calcul pentru inteligență artificială. Proiectul a fost anunțat în ianuarie 2025 de președintele american Donald Trump, care a prezentat un plan de investiții de până la 500 de miliarde de dolari în infrastructura pentru AI.

Lancium deține campusul Lancium Clean Campus, o suprafață de aproximativ 1.000 de acri situată în Abilene, Texas. Locația reprezintă primul amplasament operațional al inițiativei Stargate.

Tranzacția evidențiază o schimbare importantă în industria inteligenței artificiale: dezvoltarea modelelor și a serviciilor AI depinde tot mai mult nu doar de cipuri și centre de date, ci și de accesul la cantități foarte mari de energie electrică.

Centrele de date care găzduiesc acceleratoare AI necesită o capacitate energetică considerabilă, iar obținerea rapidă a conexiunilor la rețea poate deveni un factor care limitează extinderea acestora.

Nvidia și-a extins deja strategia dincolo de vânzarea de procesoare și acceleratoare. În iulie 2026, compania a anunțat un model prin care intenționează să colaboreze cu furnizori de cloud pentru dezvoltarea unor infrastructuri AI de mari dimensiuni, inclusiv prin mecanisme de finanțare și împărțire a veniturilor.

În acest context, investiția în Lancium ar putea oferi Nvidia o expunere directă la una dintre componentele critice ale extinderii infrastructurii AI: terenurile, energia și conexiunile la rețeaua electrică necesare pentru construirea unor noi centre de date.

Campusul din Abilene este unul dintre punctele centrale ale dezvoltării Stargate în Statele Unite. Documentele Nvidia indică pentru amplasamentul din Texas o capacitate de 200 MW, cu posibilitatea extinderii până la 1,2 GW.

Creșterea capacității energetice este esențială pentru extinderea infrastructurii de calcul destinată inteligenței artificiale. Pentru companiile implicate în această industrie, disponibilitatea energiei și timpul necesar pentru conectarea la rețea au devenit probleme la fel de importante ca disponibilitatea procesoarelor și a echipamentelor de rețea.

Dacă tranzacția cu Lancium va fi finalizată în condițiile relatate de The Information, Nvidia ar urma să devină unul dintre investitorii importanți ai unei companii aflate chiar în centrul acestei infrastructuri.