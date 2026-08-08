Deși în spațiul public evită să facă o nominalizare definitivă pentru succesiunea la Casa Albă în 2028, Donald Trump le-a oferit celor mai bogați donatori republicani un semnal clar.

În cadrul unei întâlniri desfășurate în Biroul Oval, președintele le-a transmis marilor donatori republicani că partidul trebuie să se mobilizeze în sprijinul vicepreședintelui JD Vance.

Informația, confirmată de o sursă din anturajul politic pentru Fox News Digital după o știre inițială a publicației The Washington Post, oferă o privire rară asupra gândirii pe termen lung a liderului de la Casa Albă. Venită pe fondul unei rivalități tot mai vizibile dintre JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Declarația președintelui a fost făcută în urmă cu aproximativ două săptămâni, în timpul unei întâlniri private cu susținători financiari ai Partidului Republican. „În cele din urmă, trebuie să-l alegem pe JD”, a afirmat Donald Trump, potrivit sursei citate.

Deși Trump a păstrat un ton precaut în discursurile publice, el a continuat să își laude vicepreședintele. În cadrul unui discurs recent la Las Vegas, președintele a subliniat „războiul împotriva fraudei electorale condus de marele nostru vicepreședinte JD Vance”, adăugând că acesta „face o treabă excelentă”.

Declarația privată vine în contextul în care sondajele interne și competițiile interne arată o strângere a diferenței dintre cei doi lideri republicani.

JD Vance, vicepreședintele SUA este considerat moștenitorul natural al mișcării populiste MAGA, Vance beneficiază de sprijinul aripii tinere a partidului. În plus, acesta ocupă funcția de trezorier în cadrul Comitetului Național Republican (RNC), gestionând fonduri de peste 128 de milioane de dolari.

Marco Rubio, Secretar de Stat, fost senator de Florida și rival al lui Trump în alegerile primare din 2016, Rubio a crescut semnificativ în preferințele donatorilor tradiționali și a obținut un loc secund foarte strâns la sondajul CPAC.

Trump l-a descris anterior pe Rubio drept „cel mai bun secretar de stat din istorie” și a sugerat că un tandem electoral Vance-Rubio ar fi „de neoprit”.

Surse din anturajul președintelui avertizează că afirmația făcută donatorilor nu înseamnă neapărat o decizie finală și irevocabilă. Dintr-un grup de șapte consilieri intervievați de presă, doar unul a susținut că Trump s-a stabilit definitiv asupra lui Vance, în timp ce ceilalți șase consideră că liderul republican își păstrează opțiunile deschise.

Motivele acestei strategii sunt clare. Un sprijin oficial acordat prea devreme i-ar putea diminua autoritatea lui Trump pe durata rămasă din mandat.

Rezultatul alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului va reconfigura balanța de putere. Un rezultat solid al republicanilor îi va întări poziția lui Trump în desemnarea succesorului, în timp ce eventuale pierderi ar putea încuraja și alți candidați să intre în cursa din 2028.

Ambii lideri mențin o poziție oficială de unitate și loialitate față de administrație.

JD Vance a declarat recent, într-un interviu, că rolul său este să sprijine deciziile președintelui și să absoarbă presiunea politică, pentru ca administrația să aibă succes. Vicepreședintele a precizat că își va evalua viitorul politic împreună cu familia după alegerile din toamna anului 2026.

Marco Rubio a afirmat anterior că îl va susține pe Vance în cazul în care acesta va decide să candideze pentru funcția supremă în stat, deși grupuri de donatori privați continuă să exploreze modalități de a-i crește profilul politic.