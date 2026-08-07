International

Trump recunoaște că SUA are probleme cu stocurile de muniții. Ce arme sunt tot mai greu de înlocuit

Comentează știrea
Trump recunoaște că SUA are probleme cu stocurile de muniții. Ce arme sunt tot mai greu de înlocuitDonald Trump / sursa foto: capttură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut că armata Statelor Unite se confruntă cu dificultăți în cazul anumitor tipuri de muniții, în timp ce războiul cu Iranul continuă să consume rachete Tomahawk și interceptoare Patriot. Președintele american susține însă că Washingtonul dispune în continuare de suficiente rezerve pentru desfășurarea operațiunilor militare.

Trump recunoaște că SUA are probleme cu stocurile de muniții

Întrebat despre necesitatea fondurilor suplimentare, liderul de la Casa Albă a susținut că Statele Unite dispun de rezerve importante, dar a admis că există și categorii de muniții în cazul cărora situația este mai dificilă.

„Avem o rezervă nelimitată, practic nelimitată. În alte cazuri, situaţia este un pic mai dificilă", a răspuns el presei când a fost întrebat despre solicitarea adresată de administraţia sa către Congres pentru aprobarea unui buget suplimentar destinat achiziţiilor militare.

Trump a declarat că industria americană de apărare își majorează producția de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune și de sisteme antiaeriene Patriot. Ambele tipuri de armament au fost utilizate intens în războiul cu Iranul, iar stocurile disponibile au scăzut puternic. În același timp, interceptoarele Patriot sunt solicitate insistent și de Ucraina.

Președintele american a admis că există alternative pentru unele dintre munițiile folosite, însă acestea nu oferă neapărat aceeași precizie. Ca substitut al acestora, "avem anumite tipuri de muniţii care s-ar putea să nu fie la fel de precise", a mai recunoscut Trump, care a susţinut totuşi că Statele Unite se află într-o "poziţie excelentă".

Patriot

Patriot. Sursă foto: Dreamstime

Trump ar fi fost nemulțumit de situația stocurilor

Declarațiile președintelui american au venit după ce Washington Post a relatat miercuri că Donald Trump și-ar fi exprimat nemulțumirea pentru faptul că nu fusese informat despre reducerea îngrijorătoare a stocurilor necesare războiului din Orientul Mijlociu.

Publicația, care citează oficiali prezenți la o întâlnire desfășurată vinerea trecută, a scris că situația ar fi provocat inclusiv o dispută între Trump și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Ce arme sunt tot mai greu de înlocuit

The Atlantic a relatat însă că responsabili militari americani avertizaseră administrația Trump în legătură cu scăderea disponibilității mai multor categorii importante de armament.

Printre acestea se numără rachetele cu rază lungă de acțiune ATACMS și PrSM, dar și interceptoarele Patriot și THAAD.

Potrivit publicației, disponibilitatea interceptoarelor avansate ar fi ajuns la numai 20% din nivelul prevăzut în planificările armatei americane.

Stiri calde

16:14 - Vești bune despre Autostrada A8. Cum avansează lucrările pe primul șantier din zona montană

16:06 - Dragoste în vreme de război. Povestea din spatele Mausoleului de la Mărășești

15:54 - Adrian Câciu îl contrazice pe Bolojan în cazul brațului Bala: Ți-e frică să spui adevărul

15:45 - Fiul primăriței din Berchișești, pus sub acuzare într-un dosar de o cruzime extremă. 662 de câini ar fi fost eutanasi...

15:37 - UTA caută prima victorie din acest sezon, contra Rapidului. Formațiile probabile și detaliile confruntării

15:26 - Harta tarifelor la apă în România. Județele în care serviciile costă cel mai mult

HAI România!

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Proiecte speciale