Trump recunoaște că SUA are probleme cu stocurile de muniții

Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut că armata Statelor Unite se confruntă cu dificultăți în cazul anumitor tipuri de muniții, în timp ce războiul cu Iranul continuă să consume rachete Tomahawk și interceptoare Patriot. Președintele american susține însă că Washingtonul dispune în continuare de suficiente rezerve pentru desfășurarea operațiunilor militare.

Întrebat despre necesitatea fondurilor suplimentare, liderul de la Casa Albă a susținut că Statele Unite dispun de rezerve importante, dar a admis că există și categorii de muniții în cazul cărora situația este mai dificilă.

„Avem o rezervă nelimitată, practic nelimitată. În alte cazuri, situaţia este un pic mai dificilă", a răspuns el presei când a fost întrebat despre solicitarea adresată de administraţia sa către Congres pentru aprobarea unui buget suplimentar destinat achiziţiilor militare.

Trump a declarat că industria americană de apărare își majorează producția de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune și de sisteme antiaeriene Patriot. Ambele tipuri de armament au fost utilizate intens în războiul cu Iranul, iar stocurile disponibile au scăzut puternic. În același timp, interceptoarele Patriot sunt solicitate insistent și de Ucraina.

Președintele american a admis că există alternative pentru unele dintre munițiile folosite, însă acestea nu oferă neapărat aceeași precizie. Ca substitut al acestora, "avem anumite tipuri de muniţii care s-ar putea să nu fie la fel de precise", a mai recunoscut Trump, care a susţinut totuşi că Statele Unite se află într-o "poziţie excelentă".

Declarațiile președintelui american au venit după ce Washington Post a relatat miercuri că Donald Trump și-ar fi exprimat nemulțumirea pentru faptul că nu fusese informat despre reducerea îngrijorătoare a stocurilor necesare războiului din Orientul Mijlociu.

Publicația, care citează oficiali prezenți la o întâlnire desfășurată vinerea trecută, a scris că situația ar fi provocat inclusiv o dispută între Trump și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

The Atlantic a relatat însă că responsabili militari americani avertizaseră administrația Trump în legătură cu scăderea disponibilității mai multor categorii importante de armament.

Printre acestea se numără rachetele cu rază lungă de acțiune ATACMS și PrSM, dar și interceptoarele Patriot și THAAD.

Potrivit publicației, disponibilitatea interceptoarelor avansate ar fi ajuns la numai 20% din nivelul prevăzut în planificările armatei americane.