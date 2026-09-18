Alertă cu dronă la Washington. Zborurile au fost oprite

Zborurile au fost suspendate timp de aproximativ 20 de minute pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, după ce doi piloți au observat o posibilă dronă deasupra pistei active. Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat incidentul, în urma căruia traficul aerian a fost oprit temporar, potrivit CNN.

Primul avertisment a venit din partea pilotului unei aeronave regionale American Airlines care ateriza după un zbor din Tulsa. Acesta a transmis turnului de control că a observat un obiect care părea să fie o dronă.

”Am văzut, parcă, o dronă sau ceva ce a trecut în zbor, probabil la jumătatea pistei”, a transmis prin radio pilotul unei aeronave regionale American Airlines, care ateriza venind din Tulsa, către turnul de control, conform unei înregistrări audio captate de aplicaţia ATC.com.

Un al doilea pilot, aflat la bordul unei curse charter care aștepta să decoleze către New Jersey, a raportat o observație asemănătoare.

”Şi eu am văzut o lumină despre care am crezut că ar putea fi o dronă”, a adăugat pilotul unei curse charter care aştepta să decoleze spre New Jersey.

După cele două sesizări, controlorul de trafic aerian i-a avertizat și pe ceilalți piloți aflați în zonă despre ”activitatea neautorizată a unui UAS (sistem aerian fără pilot) raportată în vecinătatea DCA; tipul şi culoarea sunt necunoscute”. Zborurile au fost ulterior oprite. Controlorul de trafic aerian a reacționat și la prima sesizare făcută de unul dintre piloți.

„Cu siguranţă nu a fost ceva imaginar”, i-a spus el pilotului care a făcut prima sesizare.

Echipele operaționale ale aeroportului au început să caute drona raportată de piloți, însă aparatul nu a fost găsit. FAA a anunțat într-un comunicat că autoritățile locale și federale au fost informate în legătură cu incidentul.

FBI investighează activitățile ilegale desfășurate cu drone. La nivel federal, astfel de acuzații pot duce la pedepse de până la un an de închisoare și amenzi care pot ajunge la 100.000 de dolari.

Utilizarea aeronavelor fără pilot este interzisă în mare parte din spațiul aerian din jurul orașului Washington, DC. Aeroportul Național Ronald Reagan se află la numai câțiva kilometri de Casa Albă și de Capitoliu și este amplasat în imediata apropiere a Pentagonului.

Și zonele din jurul aeroporturilor sunt interzise dronelor din cauza pericolului reprezentat de o posibilă coliziune cu aeronavele care transportă pasageri.

Aeroportul Ronald Reagan a fost, în ianuarie 2025, locul celui mai grav accident aviatic produs în Statele Unite în ultimele două decenii. Un elicopter Blackhawk al Armatei SUA, cu echipaj uman, s-a ciocnit atunci cu o aeronavă regională American Airlines. În urma accidentului, 67 de persoane și-au pierdut viața.

Ancheta desfășurată ulterior de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a identificat 15.214 incidente de tip ”near miss” pe aeroport în perioada 2021-2024. Este vorba despre situații în care aeronavele s-au aflat la o distanță mai mică de o milă nautică una față de cealaltă, iar separarea pe verticală a fost mai mică de 122 de metri.

Aeroportul Național Reagan funcționează pe o suprafață relativ restrânsă, de 860 de acri, și este suprasolicitat. Potrivit Coaliției pentru Protejarea Aeroporturilor Regionale din America, acesta se numără de mult timp printre cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite.

Pista principală a aeroportului este cea mai intens utilizată din țară, conform Autorității Aeroportuare din zona metropolitană Washington (Metropolitan Washington Airports Authority).

Pe aceasta sunt înregistrate zilnic peste 800 de decolări și aterizări.