Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, că nu ar vota în Parlament un Guvern condus de europarlamentarul liberal. Într-o postare publicată după desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan, Fifor susține că Mureșan ar fi „produsul standard al unui model politic” pe care îl consideră construit în jurul intereselor altora decât cele ale României.

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat propunerea.

Fifor își începe mesajul referindu-se la experiențele politice din ultimii ani și îi menționează pe Dacian Cioloș, Klaus Iohannis, Traian Băsescu și Ilie Bolojan.

„Cum vreodată să merg la vot și să dau țara asta pe mâna unui bizar ca Siegfried Mureșan? Când ai pedigree-ul lui, te gândești cum să aperi țara de el. În niciun caz cum să i-o dai pe tavă.

Am trăit momentul Cioloș, plus toate nenorocirile generate de el. Un român adevărat.

Am trăit cei 10 ani cu alt român adevărat. Klaus. Iohannis.

Mai rău... am trăit 10 ani cu Băsescu. Cei mai cumpliți ani pentru țara asta. Anii când s-a construit «sistemul».

Apoi, când credeam că nu se poate mai rău, am trăit un an de zodie Bolojan.

Și mă întreb serios: sunt masochist? Sunt chiar bolnav la cap? Cum să mă duc acum să votez chintesența, produsul de top a tot ce am înșirat mai sus?”, a scris deputatul PSD.

Mihai Fifor leagă nominalizarea lui Mureșan de Uniunea Europeană și de finanțarea prin programul SAFE. Deputatul PSD susține că desemnarea europarlamentarului ar reprezenta, în opinia sa, o soluție venită din exteriorul României.

„Mai transparent decât să ni se servească pe tavă, de la Bruxelles, această propunere absolut grețoasă ce poate fi? Să vină Mureșan, Siegfried, mă scuzați, și să spună cu gura lui, în piața publică: da, sunt omul oricui altcuiva decât al României?

Pentru că asta este, pentru mine, Siegfried. Produsul standard al unui model politic care pare construit pentru interesele altora înaintea intereselor României.

Mai transparent decât CV-ul lui ce vreți să fie? Chiar ne-am pierdut mințile? De tot?”, afirmă Fifor.

Deputatul PSD face referire și la Dominic Fritz și Ilie Bolojan, pe care îi include în aceeași configurație politică cu Siegfried Mureșan.

„Combinația Mureșan–Fritz–Bolojan nu vă spune chiar nimic? Nu ne-am săturat să ne facă alții agenda? Să ne învețe cum să fim europeni, progresiști, stat de drept? Să ne învețe să fim «civilizați»? Să ne livreze valori la cheie? Pentru care să fim chiar recunoscători că ni s-au livrat?”, a scris Fifor.

În postarea sa, Fifor aduce în discuție și suma de 16 miliarde de euro asociată programului SAFE, despre care afirmă că reprezintă bani împrumutați.

„Pe preț de nimic, nu? Ce mare lucru 16 miliarde la SAFE, bani împrumutați, de pildă?

Să ne mirăm că ni se livrează Siegfried? Păi cineva trebuie să fie sigur că banii sunt cheltuiți întocmai și la timp. Nu ca prim-ministru ar veni. Ci ca vechil.

Nu sunteți familiarizați cu termenul? E doar un arhaism? Votați-l pe Siegfried și veți fi updatați. Na, și un neologism.”

Fifor susține că această „updatare” s-ar face „pe spinarea românilor”, pe care îi consideră deja afectați de măsurile luate în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului.

„Cumva, nea Ilie ne-a fezandat.

Abia acum ar veni adevăratul vătaf.

Siegfried. El însuși”, afirmă deputatul PSD.

În partea finală a mesajului, Mihai Fifor precizează că susține apartenența României la Uniunea Europeană și NATO și respinge orice asociere a poziției sale cu extremismul, xenofobia, rasismul sau legionarismul: „Și, ca să fie foarte limpede: sunt un pro-european convins. Un susținător militant al României ca membră a Uniunii Europene și a NATO. Un social-democrat care crede profund în valorile europene și care a fost educat în spiritul respectării legilor și valorilor acestei țări. Un om care crede cu tărie că nimic nu este mai presus de România.”

„Nu sunt nici extremist, nici xenofob, nici rasist, nici legionar. Sunt doar român. Patriot. Așa cum cred că sunt cei mai mulți dintre români”, a mai scris Fifor.

În încheiere, deputatul PSD spune că nu ar vota pentru ca Siegfried Mureșan să conducă Guvernul: „Și tocmai pentru că încă mai cred în șansa acestei țări de a sta demnă în rândul tuturor celorlalte țări europene, nu aș vota ca România să fie dată pe tavă acestui individ, despre care cred că nu are nimic de-a face cu agenda reală a României și cu binele românilor”,.