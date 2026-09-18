Când va semna Nicușor Dan decretul pentru Siegfried Mureșan

Președintele Nicușor Dan va semna sâmbătă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, documentul urmând să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Șeful statului a făcut anunțul vineri, la Bukovel, în Ucraina, unde a răspuns și întrebărilor privind șansele viitorului Cabinet de a obține voturile necesare în Parlament.

„O să semnez mâine decretul de numire și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a spus președintele.

Întrebat dacă Guvernul Mureșan va reuși să treacă de votul Parlamentului, Nicușor Dan a spus „e dificil, dar eu îmi doresc să reușească”.

Președintele a fost întrebat și despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate dacă Siegfried Mureșan nu primește voturile senatorilor și deputaților și devine a doua propunere de premier respinsă.

„Haideți să ne uităm la prima etapă și după să vedem”.

Nicușor Dan a anunțat joi seara desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de premier, după aproape șase ore de discuții cu formațiunile parlamentare. Procedura trebuie însă continuată prin semnarea decretului prezidențial și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Din momentul publicării documentului începe perioada de 10 zile în care Siegfried Mureșan trebuie să își pregătească formula de guvernare și să caute sprijinul necesar în Parlament.

Dacă nu își depune mandatul în această perioadă, candidatul susținut de PNL va ajunge în fața parlamentarilor pentru votul de învestitură.

Calculele politice pornesc, teoretic, de la aproximativ 170 de voturi ale parlamentarilor PNL, USR și UDMR. Nici acestea nu sunt însă considerate toate garantate, în condițiile tensiunilor existente în interiorul PNL.

În urmă cu mai puțin de o lună, 11 parlamentari care au susținut Guvernul Veștea, printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Lucian Bode, au fost înlăturați din funcțiile de conducere pe care le ocupau în Parlament. În actuala configurație, Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie de cel puțin 74 de voturi pentru a ajunge la pragul de 233 necesar învestirii Guvernului.

Mai mulți parlamentari PSD au declarat pentru HotNews, după anunțarea desemnării, că nu intenționează să voteze „pentru”. O poziție oficială a partidului urmează însă să fie stabilită luni, când este programată ședința conducerii PSD.

Nici AUR nu intenționează să voteze Guvernul Mureșan. Potrivit calculelor prezentate în materialul-sursă, pozițiile celor două formațiuni scot din calcul, în acest moment, 218 voturi. Mai mulți parlamentari au vorbit despre dificultatea strângerii majorității necesare pentru învestirea Cabinetului.

„Luptăm și negociem ca această propunere să treacă, dar va fi complicat”, a explicat un parlamentar USR.

În încercarea de a obține sprijinul social-democraților, lideri din PNL și USR discută și posibilitatea unei formule bazate pe o rotativă guvernamentală.

Varianta aflată în discuție presupune ca același premier să conducă succesiv două guverne minoritare.

Prima formulă ar urma să includă miniștri din PNL, USR și UDMR, iar cea de-a doua ar urma să fie formată cu participarea PSD.

Negocierile pentru obținerea voturilor necesare continuă înainte ca Siegfried Mureșan să ajungă în Parlament, iar primul pas procedural urmează să fie făcut odată cu semnarea și publicarea decretului prezidențial.