Nicușor Dan, rezervat în privința șanselor lui Siegfried Mureșan: „E dificil”

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre dificultatea obținerii voturilor necesare pentru învestirea viitorului Guvern și a evitat să avanseze deocamdată un scenariu privind eventualele alegeri anticipate.

Nicușor Dan se află în Ucraina, unde participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Întrebat despre momentul în care va oficializa desemnarea lui Siegfried Mureșan, președintele a indicat calendarul pentru următoarele zile.

„O să semnez mâine decretul de numire și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a spus președintele.

Șeful statului a fost întrebat și dacă Siegfried Mureșan va putea să obțină în Parlament numărul de voturi necesar pentru învestirea Cabinetului pe care îl va propune.

Nicușor Dan a spus că „eu sper să reușească, e dificil dar eu imi doresc să reușească”.

Președintele a răspuns și unei întrebări referitoare la posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, în cazul în care candidatura lui Siegfried Mureșan nu va primi sprijinul necesar în Parlament.

Nicușor Dan nu a intrat însă în detalii despre acest scenariu și a spus:

„Haideți să ne uităm la prima etapă și după să vedem”.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei președintelui în Ucraina, unde acesta participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică.

Nicușor Dan l-a propus joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni cu formațiunile politice parlamentare. Discuțiile cu partidele au durat peste șase ore. Ulterior, Siegfried Mureșan a acceptat propunerea președintelui. În următoarea etapă, acesta va trebui să negocieze pentru obținerea unei majorități care să susțină viitorul Guvern în Parlament.

În momentul în care a anunțat alegerea lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a vorbit despre negocierile purtate în ultimele luni cu partidele și despre lipsa unei majorități parlamentare conturate.

„Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier. Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau în fine aspirațiile dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern - rectificare, buget - sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața, și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern.

Președintele a explicat că alegerea lui Siegfried Mureșan a venit în condițiile în care discuțiile cu formațiunile parlamentare nu au dus la conturarea unei majorități. Șeful statului a spus că a optat pentru persoana care a primit cele mai multe susțineri din partea partidelor participante la consultările de la Cotroceni.

„Are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante” Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.

Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.

Dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat, și public, și azi, la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a declarat Nicușor Dan.