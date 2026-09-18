Craiova, FCSB, Cristi Chivu și derby-ul Madridului, în prima plan în weekendul 18-20 septembrie

Sâmbătă, 19 septembrie și duminică, 20 septembrie sunt programate nu mai puțin de trei meciuri importante în campionatele europene. Universitatea Craiova și FCSB urmează să joace în etapa a 10-a a Superligii României, fiind un duel important și pentru restul formațiilor implicate în lupta la titlu.

Tot pe 19 septembrie, Cristi Chivu și Inter Milano vor merge pe Olimpico, acolo unde vor da piept cu una din cele mai puternice formații din Serie A - AS Roma. Duminică, Diego Simeone și Jose Mourinho se pregătesc de un derby al Madridului mai încins ca niciodată.

FCSB va merge în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova, programat pe 19 septembrie, de la ora 20:30. Echipa lui Gigi Becali a trecut prin modificări importante în această vară. Pe finalul perioadei de transferuri au sosit la echipă Muhar și Korenica de la CFR Cluj, respectiv Denis Drăguș din campionatul Turciei. Toți cei 3 sunt așteptați să își facă apariția în teren pe Ion Oblemenco.

În schimb, formația roș-albastră nu mai contează pe serviciile lui Octavian Popescu. Mijlocașul ofensiv a ajuns sub formă de împrumut în Grecia, mutare confirmată în presă chiar de Gigi Becali:

„Eu i-am dat ordin de plecare acum două zile. Întrebați-l pe MM. Nu m-a supărat nimic. Asta e viața. Poate că e mai bine acolo, va scăpa de anturaj. El de la anturaj are probleme. Ce anturaj mai are acolo? El nu are bani. Are pentru apartamentul pe care i l-am dat. În rest, nu are bani să își cheme anturajul acolo”.

Chiar și cu toate aceste modificări de lot, FCSB nu pornește cu prima șansă în Oltenia. Echipa campioană are o cotă de 2.25 pentru a câștiga, iar remiza și victoria oaspeților aduc o cotă la pariuri de 3.20.

Pentru un meci echilibrat, cu maxim un gol marcat, cota este la fel de mare - 3.40. Doar unul din ultimele 5 dueluri directe au adus mai mmult de o reușită.

Pe data de 4 decembrie 2021, Inter Milano o învingea în deplasare pe AS Roma cu scorul de 3-0. Au urmat apoi alte 4 succese ale echipei de pe Giuseppe Meazza, în fieful adversarei din weekend. Cristi Chivu o va întâlni din nou pe Roma în deplasare, pe 20 septembrie (de la ora 19:00).

Chiar dacă statistica este de partea echipei pregătite de fostul fundaș român, cotele o evidențiază pe AS Roma drept favorită. Diferențele evident nu sunt mari, fiind vorba despre un 2.50 vs 2.80. Pentru o remiză la Roma, site-urile de pariuri sportive afișează o cotă de 3.20.

Romanii își doresc un rezultat pozitiv sâmbătă seara din două motive. În primul rând vor să oprească seria de eșecuri acasă cu Inter, iar în al doilea rând vor să răzbune ultimul meci direct. Pe 5 aprilie 2026, Inter câștiga acasă cu scorul de 5-2.

Fără dubii, Atletico Madrid vs Real Madrid nu va fi doar un derby al jucătorilor și fanilor, ci și al antrenorilor. Cei doi antrenori se vor afla față în față în cel mai tare meci al weekendului. Disputa este programată pe 20 septembrie, de la ora 17:15.

Real pornește cu prima șansă în fieful marii rivale, după evoluțiile solide din debutul de sezon. Mbappe & co. au o cotă de 1.66 pentru a reuși o victorie. Atletico Madrid primește o cotă la pariuri de 4.33 pentru a ieși învingătoare, în timp ce rezultatul de egalitate e cotat asemănător, cu 4.20.

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