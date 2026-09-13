Superliga propune o confruntare extrem de interesantă duminică, de la ora 20:30, când Corvinul Hunedoara primește vizita celor de la Universitatea Craiova. Meciul din etapa a 9-a va fi transmis în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru echipa campioană, duelul reprezintă o miză uriașă, fiind necesară o nouă victorie pentru a menține ritmul cu primele poziții ale clasamentului.

În ciuda statutului de nou-promovată, formația gazdă a demonstrat o adaptare excelentă la cerințele primului eșalon. Corvinul a adunat 10 puncte în urma a două victorii și patru rezultate de egalitate, ocupând poziția a 8-a, cu un golaveraj de 8-6. De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe locul 4, având 14 puncte și un golaveraj impresionant de 18-9. Evoluțiile bune au transformat echipa pregătită de Florin Maxim într-o veritabilă revelație a acestui sezon.

Tehnicianul formației din Hunedoara a analizat ultimele prestații ale elevilor săi și consideră că echipa are potențialul de a obține un rezultat pozitiv, în ciuda unor mici inexactivități din meciurile precedente. El a făcut referire la partida cu Petrolul, pierdută în deplasare cu 0-2. „Din punctul meu de vedere, analizându-l, a fost un meci bun, dar trebuia să fim un pic mai exacţi. Dar poate faptul că am fost plecaţi o săptămână de acasă a făcut să nu fim aşa lucizi în faţa porţii.

Am văzut cele 20 de şuturi spre poartă, am văzut şi ocaziile mari, am văzut şi golurile adversarului, de-aceea cred că e un moment bun de plecare, asta am discutat şi cu jucătorii. Şi cum putea fi mai bine decât să întâlneşti campioana în exerciţiu, o echipă care joacă în cupele europene?", a declarat Florin Maxim.

Antrenorul Corvinului a subliniat calitatea individuală și colectivă a adversarilor, menționând că Universitatea Craiova dispune de opțiuni valoroase pe toate compartimentele și un sistem de joc extrem de eficient.

"Le-am spus şi băieţilor, nu ştiu să-i analizez căci oricine a jucat pe orice post, au nişte opţiuni bune şi în spate, şi la mijloc, în faţă nu mai vorbim. Au jucători la loturile naţionale, jucători cu calitate, o echipă omogenă, un sistem bun care li se potriveşte foarte, foarte bine. O echipă care pleacă foarte bine pe tranziţiile pozitive, o echipă bună individual, unu-la-unu te ucid şi jucătorii din faţă, şi benzile, atât Bancu, cât şi Mora, Teles sau cine joacă acolo, sunt jucători foarte, foarte buni care ştiu să ia deciziile potrivite. Am făcut nişte lucruri la antrenament, i-am vizionat, ne-am uitat foarte atent unde ar putea să ne surprindă.", a adăugat tehnicianul.

Chiar dacă nu au disputat meciurile de acasă pe propriul stadion din Hunedoara, jucătorii antrenați de Florin Maxim au înregistrat rezultate remarcabile pe teren propriu. Parcursul include victorii categorice, precum 3-0 cu Csikszereda și 3-0 cu CFR Cluj, alături de remize valoroase, 1-1 cu Sepsi și 1-1 cu Dinamo.