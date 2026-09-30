Un accident rutier grav s-a produs miercuri după-amiază, 30 septembrie, pe DN 66, în localitatea Băcia, județul Hunedoara, unde un microbuz în care se aflau nouă persoane, inclusiv cinci copii, a intrat în coliziune cu un TIR. Un bărbat a rămas încarcerat, iar două femei au suferit traumatisme. Cele trei victime au fost transportate la spital, potrivit ISU Hunedoara.

În urma accidentului, pompierii Detașamentului Deva și echipajele SMURD Simeria au intervenit la fața locului pentru acordarea primului ajutor și salvarea persoanelor implicate.

Salvatorii au mobilizat două ambulanțe SMURD și o autospecială de descarcerare. De asemenea, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic, a fost trimis pentru a sprijini intervenția.

În momentul producerii coliziunii, în microbuz se aflau patru adulți și cinci copii. La sosirea echipajelor, pompierii au găsit un bărbat blocat în vehiculul avariat și au început operațiunile de descarcerare, reușind să îl extragă.

Două femei au suferit traumatisme și au primit îngrijiri medicale la locul accidentului.

„Ulterior, aceste trei victime au fost transportate la UPU Deva pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara.

Celelalte șase persoane aflate în microbuz, printre care și cei cinci copii, au fost evaluate de echipajele medicale. Și conducătorul autocamionului a fost verificat de salvatori, toate aceste persoane fiind în afara oricărui pericol, potrivit informațiilor furnizate de pompieri.

La locul coliziunii, echipele de intervenție au luat și măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor și eliminarea eventualelor riscuri suplimentare.

Circulația rutieră pe DN 66, în zona localității Băcia, a fost blocată pe durata intervenției echipajelor de salvare, pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publice cauzele exacte ale accidentului. Împrejurările în care s-a produs coliziunea urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.