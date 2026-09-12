Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, sâmbătă, pe DN 1 Brașov – Făgăraș, în apropierea localității Vlădeni, județul Brașov. Un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și a acroșat un cap de pod, iar patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit Poliției.

Accidentul s-a produs pe DN 1, în zona localității Vlădeni. În urma impactului, patru persoane aflate în autoturism au necesitat îngrijiri medicale.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis:

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 1 Braşov – Făgăraş, în apropierea localităţii Vlădeni, judeţul Braşov, după ce un autoturism a acroşat un cap de pod”.

Accidentul afectează circulația pe unul dintre cele mai circulate drumuri din județul Brașov. Pentru desfășurarea intervenției și pentru gestionarea traficului, circulația se desfășoară alternativ.

Polițiștii aflați la fața locului dirijează traficul, iar șoferii sunt nevoiți să circule cu atenție în zona accidentului.

Vineri, un şofer în vârstă de 73 de ani a intrat pe contrasens pe Autostrada A1, între Arad şi Timişoara, şi a provocat un accident în lanţ. Bărbatul a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, iar alte două maşini au fost implicate ulterior în impact.

Deşi a provocat accidentul, şoferul de 73 de ani nu a oprit şi şi-a continuat deplasarea pe autostradă. Incidentul a fost observat de mai mulţi participanţi la trafic, care au apelat numărul de urgenţă 112.

Autoturismul condus pe contrasens a fost surprins şi de camera de bord a unui alt şofer. Poliţiştii au reuşit să îl oprească ulterior pe bărbat.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, deşi în coliziune au fost implicate patru autoturisme.

În urma incidentului, şoferul a fost sancţionat cu o amendă de 4.300 de lei şi a rămas fără permis de conducere pentru 150 de zile.