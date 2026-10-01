Un atac extrem de violent a avut loc în extravilanul localității Cuciulata, din județul Brașov. Un bărbat în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața după ce a fost surprins și sfâșiat de un urs pe un teren din afara zonei locuite, conform news.ro.

Avertismentul a fost transmis autorităților prin intermediul numărului unic de urgență. Un apel primit miercuri semnala faptul că o persoană a fost victima unui animal sălbatic în apropierea localității Cuciulata.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Hoghiz au fost sesizaţi printr-un apel de urgenţă cu privire la faptul că o persoană ar fi fost atacată de un animal sălbatic, incident care s-ar fi petrecut în zona localităţii Cuciulata, din judeţul Braşov. Poliţiştii, ajunşi la faţa locului, au stabilit că un bărbat de 55 de ani, domiciliat în localitatea Comana, în timp ce se afla pe un teren situat în extravilanul localităţii Cuciulata, a fost atacat de un urs, care i-ar fi provocat mai multe răni”, informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Braşov.

Din păcate, echipajul medical trimis de urgență în zonă nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului originar din Comana. Rănile suferite în urma confruntării cu fiafara au fost incompatibile cu viața, medicii fiind nevoiți să declare decesul la locul tragediei.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală. Anchetatorii urmează să efectueze necropsia pentru a stabili cu exactitate cauzele medicale ale decesului și circumstanțele exacte în care s-a produs tragicul eveniment.

Datele de la Ministerul Mediului arată că în pădurile din România trăiesc între 10.400 și 12.800 de urși bruni, în timp ce specialiștii estimează că un nivel echilibrat al populației ar fi de aproximativ 4.000 de exemplare. Diferența dintre aceste valori a readus în discuție necesitatea unor măsuri mai ferme de gestionare a speciei.