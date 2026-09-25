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Scandal la un spital din Franța. Cinci fetuși, găsiți într-un container de deșeuri

Scandal la un spital din Franța. Cinci fetuși, găsiți într-un container de deșeurispital / sursa foto> dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Cinci fetuși au fost descoperiți într-un container destinat deșeurilor medicale, aflat la morga Spitalului Universitar din Toulouse, Franța. Un angajat a fost suspendat, iar procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cum au ajuns rămășițele acolo, potrivit Le Figaro.

Cinci fetuși au fost găsiți în container

Descoperirea a avut loc la morga spitalului din Rangueil, Toulouse. Conducerea unității medicale suspectează că este vorba despre acțiunea izolată a unui angajat.

„Sub rezerva anchetelor în curs și fără a prejudicia rezultatele anchetei judiciare, primele elemente rezultate în urma constatărilor efectuate la fața locului conduc la suspiciunea unui act izolat al unui profesionist”, se arată într-un comunicat comun al Spitalului Universitar din Toulouse și al Agenției Regionale de Sănătate din Franța.

Angajatul suspectat a fost suspendat

Persoana considerată responsabilă de situație a fost suspendată. Conducerea spitalului a dispus și o anchetă administrativă internă pentru a clarifica împrejurările în care fetușii au ajuns în containerul pentru deșeuri medicale.

Conducerea Spitalului Universitar din Toulouse a informat imediat poliția și Agenția Regională de Sănătate. Totodată, cazul a fost transmis procurorului, care a decis efectuarea unei misiuni de control.

Ce spun medicii

Reprezentanții spitalului și ai autorității sanitare regionale au subliniat gravitatea situației și au arătat că modul în care au fost găsite rămășițele contravine procedurilor aplicabile.

„Prezența acestor fetuși în container este profund contrară oricărei proceduri existente și aplicabile privind gestionarea corpurilor care așteaptă să fie înhumate sau incinerate, precum și principiilor etice”, se arată în comunicat.

Ancheta urmează să stabilească cine a depozitat fetușii în container și în ce împrejurări s-a produs incidentul.

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