Lumea filmului și a culturii internaționale este în doliu după trecerea în neființă a uneia dintre cele mai reprezentative figuri ale cinematografiei europene. Actrița, scriitoarea și cântăreața Marina Vlady s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Recompensată cu premiul de interpretare feminină la prestigiosul Festival de la Cannes în anul 1963 pentru rolul din pelicula Le lit conjugal, artista a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, cu o carieră ce însumează peste 80 de filme. Anunțul trist a fost făcut public de către familia sa, conform AFP.

Actrița franceză de origine rusă a încetat din viață într-un cadru intim și liniștit. Anunțul oficial detaliază împrejurările ultimelor sale momente, oferite de persoanele cele mai apropiate.

Marina Vlady a murit „în reşedinţa ei, înconjurată de rudele sale şi de animalele ei de companie”, au precizat într-un comunicat de presă copiii artistei, potrivit cărora mama lor a avut „o viaţă lungă, frumoasă şi plină”.

Marina Vlady a devenit rapid o adevărată stea a cinematografiei italiene și franceze. Parcursul său artistic a început de la o vârstă foarte fragedă, succesul venind aproape instantaneu. Performanța din producția Avant le deluge din 1954, regizată de Andre Cayatte, i-a adus distincția Suzanne Bianchetti, un premiu acordat celei mai promițătoare tinerelor actrițe, pe când avea doar 16 ani.

Viața personală s-a împletit strâns cu lumea filmului. În anul următor primirii acestui premiu, artista s-a căsătorit cu regizorul Robert Hossein, cel care a distribuit-o în numeroase proiecte cinematografice. Din această căsnicie au rezultat doi fii. Ulterior, actrița a mai avut un fiu alături de antreprenorul Jean-Claude Brouillet.

Portofoliul profesional al Marinei Vlady include colaborări memorabile cu unii dintre cei mai mari regizori ai epocii de aur a cinematografiei. Printre numele de referință cu care a lucrat pe platourile de filmare se numără Jean-Luc Godard, Orson Welles, Bertrand Tavernier, Chris Marker și Ettore Scola.

Provenită dintr-o familie de imigranți ruși, având ca părinți o fostă balerină și un fost aviator care activa și ca interpret de operă, artista a cunoscut succesul și în lumea muzicii. Împreună cu surorile sale, sub numele de scenă Les Soeurs Poliakoff, a lansat două albume muzicale apreciate de public.

Un capitol esențial din viața sa l-a reprezentat relația cu poetul și cântărețul rus Vladimir Vîsoțki, cu care s-a căsătorit în anul 1969. Pentru a fi alături de el, Marina Vlady a luat decizia de a se muta la Moscova, unde a trăit până la moartea artistului, survenită în 1980.

Această poveste de dragoste a inspirat-o să scrie volumul Vladimir ou le vol arrete, publicat în 1987 și transformat ulterior într-un spectacol de teatru. Activitatea sa literară a fost una prolifică, însumând zece cărți publicate, printre care și volumul autobiografic 24 images/secondes din 2005.

Pe lângă producțiile cinematografice de autor, Marina Vlady s-a remarcat și în comedii populare foarte îndrăgite în anii 1970, cum ar fi Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, de Jean Yanne, sau Que la fete commence, regizat de Bertrand Tavernier.

Numele Marinei Vlady rămâne strâns legat și de spațiul cultural românesc. Actrița a ajuns în România pentru a juca în celebra ecranizare Steaua fără nume din 1966, regizată de Henri Colpi, o producție de referință care a rămas adânc întipărită în memoria cinefililor români. De asemenea, prezența sa pe ecrane a continuat până recent, ea apărând în documentarul Triton din 2024, regizat de Ana Lungu.

Pe lângă strălucirea scenei și a ecranului, viața artistei a fost definită de un activism civic ferm și continuu. Fiii săi au subliniat latura sa umanitară și lupta neobosită pentru drepturile celor defavorizați. Marina Vlady a fost o femeie generoasă, dedicată unor cauze sociale de-a lungul întregii sale vieţi - de la Războiul din Algeria şi „Manifestul celor 343” până la susţinerea persoanelor fără acte şi a dreptului la locuinţă, alături de ultimul său partener de viaţă, Leon Schwartzenberg, alături de care a înființat DAL, o asociație ce militează pentru dreptul la locuință.