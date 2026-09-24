Serviciile de informații americane au transmis un semnal de alarmă de o gravitate deosebită mai multor ministere de externe de pe continentul european. Conform unui raport elaborat de CIA, Federația Rusă ar lua în calcul desfășurarea unor operațiuni de sabotaj care vizează obiective strategice europene. Miza acestor acțiuni clandestine o reprezintă destabilizarea infrastructurii critice prin metode neconvenționale, conform Le Figaro.

Avertismentul vizează în mod direct țări precum Franța, Spania și Italia. Strategia Moscovei s-ar baza pe utilizarea spațiului maritim pentru lansarea unor atacuri neașteptate, menite să ocolească sistemele tradiționale de monitorizare ale statelor membre NATO.

Mecanismul prin care s-ar putea desfășura aceste acțiuni de sabotaj implică utilizarea infrastructurii comerciale maritime. Potrivit Le Figaro, care citează o sursă apropiată Ministerului Apărării lituanian menționată de publicația spaniolă El Mundo, dronele ar fi „lansate de pe mare, ascunse într-un container maritim”.

Echipamentul tehnic preconizat pentru aceste misiuni este reprezentat de modelul Gerbera. Aparatul de zbor are o lungime de doi metri și o anvergură a aripilor de 2,5 metri. Cu o greutate ce poate ajunge până la 18 kilograme, drona atinge viteze de până la 160 km/h și dispune de o rază de acțiune ce se extinde până la 600 de kilometri.

Traiectul dintre navele comerciale și uscat ar putea fi parcurs într-un interval cuprins între o oră și două ore, în funcție de distanța față de țărm. Impactul unor astfel de dispozitive nu este conceput pentru distrugerea totală a infrastructurii, ci pentru blocaje operaționale semnificative. O dronă din clasa Gerbera are capacitatea de a declanșa incendii, de a avaria grav echipamente esențiale sau de a bloca activitatea pe un aeroport de mari dimensiuni.

Pregătirea acestor posibile atacuri survine într-un context politic extrem de delicat pentru Europa de Vest. Franța, Spania și Italia urmează să organizeze alegeri în anul 2027, pe fundalul ascensiunii unor formațiuni naționaliste care militează pentru reducerea sprijinului financiar și militar oferit Ucrainei.

Specialiștii în securitate internațională consideră că Moscova încearcă să speculeze momentele de slăbiciune internă ale statelor democratice. Potrivit lui Keir Giles, analist britanic al strategiei militare ruse, „Rusia observă unde fiecare acțiune va avea cel mai mare impact din cauza lipsei de reziliență, a slăbiciunii apărării civile și a fragilității politice”.

Documentul elaborat de serviciile secrete americane a determinat reevaluări urgente ale protocoalelor de securitate pe teritoriul francez, autoritățile de la Paris tratând cu maximă gravitate datele puse la dispoziție de partenerii transatlantici.

Scurgerea acestor informații în spațiul public oferă context suplimentar privind activitățile diplomatice și de intelligence desfășurate în culise. Existența raportului aduce clarificări referitoare la motivele din spatele vizitei efectuate de șeful CIA, John Ratcliffe, la Moscova, în data de 25 august.

Deși reprezentanții Kremlinului au susținut că întrevederea a avut un caracter de rutină între serviciile secrete, surse din presă internațională indică o altă miză. Conform Politico și Wall Street Journal, acesta le-a avertizat împotriva oricărui atac sau provocare împotriva unei țări NATO. Avertismentul direct transmis la nivel înalt confirmă determinarea Statelor Unite de a preveni orice escaladare care ar putea atrage alianța într-un conflict direct cu Rusia.