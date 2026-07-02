Autoritățile spaniole au descoperit aproximativ 20 de animale ținute în condiții greu de imaginat pe o plantație de canabis. Intervenția poliției a scos la iveală un tablou șocant: animalele vii erau ținute lângă cadavrele aflate în stare avansată de descompunere. Operațiunea a avut loc marți, în sudul Spaniei, iar detaliile au fost făcute publice joi de Poliția Națională, potrivit AFP.

Potrivit autorităților, animalele erau ținute în „condiții de igienă și sanitare foarte precare”. La fața locului, polițiștii au găsit trei canguri wallaby, doi cerbi, trei viței și 14 câini. În același timp, pe proprietate se aflau și cadavrele mai multor animale.

Animalele „trăiau alături de cadavrele, unele aflate într-o stare avansată de descompunere, ale unui vițel, trei căprioare, doi câini și sute de găini cu care au fost hrăniți câinii”, a declarat poliția.

Ancheta a fost deschisă după ce oamenii legii au primit informații privind existența unei plantații de mari dimensiuni de canabis în regiunea Castilia-La Mancha.

Autoritățile au găsit plante de canabis și căprioare în aceeași curte utilizată de persoanele suspecte și de copiii lor minori. Într-un țarc aflat în apropiere erau ținuți câinii și vițeii.

Potrivit poliției, cei care administrau proprietatea „le aruncau câinilor saci cu găini moarte”.

În timpul percheziției, polițiștii au confiscat aproape 1.000 de plante de canabis. Două persoane au fost arestate și sunt cercetate pentru cruzime față de animale, dar și pentru infracțiuni legate de punerea în pericol a sănătății publice. Ancheta este în desfășurare.

În Spania, relele tratamente aplicate animalelor au fost înăsprite prin modificările aduse Codului Penal în 2023. În cazurile grave, persoanele găsite vinovate pot primi până la 24 de luni de închisoare, iar dacă faptele duc la moartea animalului sau implică circumstanțe agravante, pedeapsa poate ajunge la 36 de luni de închisoare. Instanțele pot dispune și interdicția de a deține animale sau de a desfășura activități profesionale care implică lucrul cu acestea.