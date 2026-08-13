Universitatea Craiova joacă joi, 13 august, de la ora 20:00, manșa secundă a turului trei preliminar din UEFA Europa League împotriva finlandezilor de la KuPS Kuopio. Partida decisivă pentru calificarea în faza următoare a competiției va fi transmisă în direct pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de confruntarea de pe teren propriu, tehnicianul oltenilor, Filipe Coelho, a participat la conferința de presă oficială, unde a transmis un mesaj clar comunității de suporteri și a analizat situația echipei sale.

În cadrul întâlnirii cu jurnaliștii, antrenorul portughez a pus accent pe importanța sprijinului din tribune la meciul din această seară. Coelho consideră că energia fanilor poate fi un factor determinant pentru obținerea biletului spre faza următoare.

„Vreau să le spun suporterilor să aducă la stadion cea mai bună atmosferă. Trebuie să luptăm și să obținem împreună această calificare”, a declarat antrenorul echipei din Bănie.

Rezultatele recente au generat discuții în spațiul public despre o eventuală despărțire de banca tehnică în cazul unui eșec cu formația finlandeză. Filipe Coelho a negat însă că s-ar lăsa afectat de aceste presiuni și a subliniat că atenția sa este concentrată exclusiv pe pregătirea echipei.

„Nu am avut energia să mă gândesc la aceste lucruri sau la demiterea mea. A fost o zi normală, a fost o săptămână în care am pierdut meciuri, dar asta nu înseamnă că nu ne-am făcut treaba bine. Nu mă gândesc la asta, sunt fericit pentru mine, pentru club, pentru jucători. Trebuie să continuăm să muncim. Este foarte important să fim agresivi. Trebuie să ne creăm ocazii, să avem un control emoțional foarte bun”, a precizat lusitanul.

Tehnicianul a analizat și raportul de forțe dintre cele două formații, arătându-se mulțumit de jucătorii pe care îi are la dispoziție și respingând ideea că în cadrul clubului ar exista tensiuni interne.

„Toate echipele au jucători periculoși, dar avem și noi asemenea jucători. N-aș transfera pe nimeni de la KuPS, sunt mulțumit de jucătorii mei. Nu am nicio problemă cu Mario Felgueiras, el m-a adus aici. Toată lumea încearcă să facă ceea ce este cel mai bun pentru club. Nu am o problemă cu nimeni din club. Nu cred că lucrurile sunt atât de rele precum vreți voi să le faceți”, a adăugat Coelho.

De cealaltă parte, Miika Nuutinen, antrenorul formației KuPS Kuopio, a vorbit despre șansele echipei sale la calificare. Deși consideră că formația gazdă pornește cu prima șansă, tehnicianul finlandez rămâne optimist în privința rezultatului final.

„Suntem entuziasmați. Am ajuns încă de ieri aici și ne acomodăm cu terenul, stadionul și cu tot ce înseamnă. Craiova are o echipă foarte bună, cu calitate, putem spune că ei sunt favoriți, dar, cu toate acestea, avem încredere în noi și, dacă facem meciul așa cum l-am pregătit, avem mari șanse să ne calificăm”, a declarat Miika Nuutinen.