Universitatea Craiova își joacă miercuri seară, de la ora 20:30, una dintre cele mai importante partide ale acestui sezon. Pe teren propriu, pe stadionul Ion Oblemenco, formația antrenată de Filipe Coelho încearcă să întoarcă înfrângerea cu 0-1 suferită în Bulgaria, în fața celor de la Levski Sofia, în manșa secundă din turul doi preliminar al UEFA Champions League.

Cu doar o zi înaintea partidei retur, oltenii au aflat numele echipei pe care o vor înfrunta dacă vor fi eliminați și vor retrograda în preliminariile Europa League. În cazul unui eșec în dubla cu Levski Sofia, Universitatea Craiova va continua aventura europeană în turul al treilea preliminar din Europa League, unde va întâlni formația finlandeză Kups Kuopio.

Echipa din Finlanda a ajuns în această fază după ce a fost eliminată de Sabah, din Azerbaidjan. După ce pierduseră prima manșă cu 0-1, cei de la Kups au fost învinși și pe teren propriu în meciul retur, scor 0-2, în urma golurilor înscrise de Simic în minutul 52 și Mickels în minutul 70.

Formația finlandeză are un lot evaluat la aproximativ 6,3 milioane de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt și este privită drept un adversar accesibil pentru gruparea din Bănie. Totuși, obiectivul principal al oltenilor rămâne Liga Campionilor.

Universitatea Craiova are nevoie de o victorie pe teren propriu pentru a merge mai departe în preliminariile Ligii Campionilor. O calificare în turul al treilea preliminar din Champions League le-ar garanta oltenilor o plasă de siguranță extrem de valoroasă: prezența asigurată în faza ligii din Conference League, indiferent de rezultatele pe care le vor obține în rundele următoare.

În scenariul secundar, dacă va fi depășită de Levski Sofia, echipa condusă de Filipe Coelho va juca în Europa League împotriva celor de la Kups Kuopio pentru un loc în play-off-ul competiției.

Pentru Universitatea Craiova, parcursul continental are o importanță deosebită, mai ales prin prisma experienței anterioare. Craiovenii au evoluat și în sezonul trecut în faza ligii din Conference League, însă au ratat la limită calificarea în fazele eliminatorii, terminând competiția pe locul 25.

Meciul de pe stadionul Ion Oblemenco se anunță unul încărcat de tensiune, iar reprezentanții echipei sunt conștienți de presiunea momentului.

„Este cel mai important meci pentru noi. Era clar în timpul săptămânii, pentru tot grupul, că este cel mai important meci. Știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Noi, ca grup, ca și club, suporteri, oraș, trebuie să fim împreună ca să încercăm să mergem mai departe. Sper ca în cele 90 de minute să întoarcem scorul. În momentul în care începe meciul, este clar că pornim cu acest dezavantaj, 0-1. Trebuie să jucăm și să avem un control emoțional foarte bun”, a spus Filipe Coelho, antrenorul oltenilor.