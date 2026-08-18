Germania combate traficul cu ajutorul bărcilor în Canalul Mânecii

Germania a efectuat primele sale percheziții în baza unei noi legi pentru a combate traficanții care folosesc țara ca punct de oprire pentru traversările cu ambarcațiuni mici pe Canalul Mânecii, potrivit BBC.

Peste 9.000 de veste de salvare, zeci de bărci de salvare și motoare și 360 de pompe au fost confiscate de poliție în această primăvară, în timpul unei operațiuni comune la care au participat Marea Britanie, Franța și Germania în regiunea Renania de Nord-Westfalia.

Bărcile de salvare și echipamentele sunt acum depozitate într-o locație secretă la care BBC a avut acces special.

Bărcile ar fi putut transporta ilegal peste 2.000 de migranți peste Canalul Mânecii, potrivit Agenției Naționale de Combatere a Criminalității din Marea Britanie.

Bandele de traficanți au folosit mult timp garaje sau depozite pentru a ascunde echipamente în vestul Germaniei înainte de a le transporta în nordul Franței, dar Berlinul a adoptat o lege în decembrie anul trecut care incriminează facilitarea traficului de migranți către Marea Britanie.

Înainte de aceasta, principalele legi anti-contrabandă din Germania se aplicau doar națiunilor din zona de liberă circulație a UE, nu și țărilor terțe, inclusiv Regatul Unit post-Brexit.

Raiduri au mai avut loc în Germania, dar adesea s-au bazat pe mandate franceze sau belgiene.

În 2024, Germania a declarat că își va înăspri legile pentru a facilita urmărirea penală a celor care ajută la transportarea migranților în Marea Britanie, ca parte a unui nou plan convenit între cele două țări.

Acest lucru a urmat unei investigații BBC care a expus rolul țării în lanțul de aprovizionare cu ambarcațiuni mici.

Ministerul de Interne al Germaniei a confirmat că aceste raiduri au marcat prima dată când au fost luate măsuri de aplicare a legii în temeiul noii legi, dar nu a confirmat dacă legea a fost aplicată de mai multe ori.

BBC a putut vedea rezultatele la un depozit de poliție nedivulgat din vestul Germaniei. Depozitul a fost păstrat în mare parte așa cum a fost găsit. Bărcile, despre care oficialii spun că măsoară aproximativ 9 m (29 ft), sunt dezumflate și ambalate în principal în cutii de carton.

În iunie, când Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității a dezvăluit pentru prima dată că perchezițiile au avut loc, s-a estimat că echipamentul ar fi putut transporta peste 2.000 de persoane peste Canalul Mânecii - ceea ce ar însemna aproximativ 65 de persoane per barcă.

Acest număr este mai mic decât așa-numitele mega bărci cu vele observate în această vară, dar se potrivește cu mediile recente, precum și cu tendința generală de creștere a numărului de pasageri.