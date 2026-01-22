Traficanții, luați prin surprindere. Prima interceptare pe apă a unei ambarcațiuni ilegale

Autoritățile din Franța au interceptat pentru prima dată o ambarcațiune utilizată de rețelele de trafic de migranți direct pe apă, în cadrul unei schimbări de tactică menite să limiteze traversările Canalului Mânecii către Regatul Unit, potrivit publicației The Telegraph.

Operațiunea a avut loc pe un canal din apropierea coastei și marchează o etapă nouă în cooperarea franco-britanică privind migrația ilegală.

Potrivit informațiilor disponibile, oficialii francezi au oprit și au urcat la bordul unei așa-numite „ambarcațiuni taxi” pe canalul Aa, în localitatea Gravelines, situată pe coasta Canalului Mânecii, la nord de Calais.

Ambarcațiunea urma să ajungă în mare pentru a prelua migranți de pe coastă și a-i transporta ulterior spre Anglia.

O fotografie realizată după intervenție, obținută de BBC, arată mai mulți bărbați aflați pe o barcă pneumatică, alături de o ambarcațiune a poliției. Barca a fost ulterior remorcată la cheu.

Conform regulilor de intervenție stabilite de autoritățile franceze, forțele de ordine pot opri aceste ambarcațiuni doar înainte ca ele să fie încărcate cu migranți.

În acest caz, poliția a suspectat că barca se deplasa spre gura canalului pentru a fi utilizată în scopul preluării migranților, motiv pentru care a fost declanșată operațiunea.

Regatul Unit a solicitat în mod repetat Franței să adopte măsuri mai ferme pe apă, încă din vara anului trecut, când președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că ia în calcul astfel de intervenții.

Implementarea măsurilor a fost întârziată de îngrijorările exprimate de sindicatele poliției franceze, care au avertizat asupra riscurilor pentru siguranța migranților, a ofițerilor și a posibilității unor consecințe juridice în cazul unor incidente.

În noiembrie, premierul britanic Keir Starmer i-a transmis o scrisoare președintelui francez, în care a subliniat că „fără noile tactici nu există un factor de descurajare eficient în Canal”.

Franța a acceptat oficial intervențiile pe apă la o distanță de până la 300 de metri de țărm în cadrul unui summit bilateral desfășurat în Regatul Unit, în luna iulie.

În anul 2025, un total de 41.472 de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici, al doilea cel mai ridicat nivel anual înregistrat.

De la începutul acestui an, peste 930 de persoane au ajuns în Regatul Unit, un număr apropiat de cel raportat în aceeași perioadă a anului trecut.

Anterior, autoritățile franceze au intervenit pentru a opri lansarea ambarcațiunilor de pe plaje, inclusiv prin avarierea acestora în ape puțin adânci. În timp, rețelele de trafic au început să utilizeze „ambarcațiuni taxi”, care intră în apă la distanță de zonele monitorizate și preiau migranți de-a lungul coastei.

Documente oficiale franceze arată că această metodă a avut o rată de succes de 81% în 2025.

Intervenția din Franța are loc în contextul în care autoritățile britanice au început să aplice noi competențe legale, inclusiv confiscarea telefoanelor mobile ale migranților la sosire.

Dispozitivele pot fi analizate pentru identificarea și urmărirea rețelelor de trafic implicate în traversările Canalului Mânecii.

Prefectura maritimă franceză a refuzat să comenteze operațiunea, precizând doar că există „o anchetă judiciară în desfășurare” privind ambarcațiunea interceptată.