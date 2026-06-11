FIFA a aprobat o serie de modificări radicale în Regulamentul privind Transferurile de Jucători. Aceste noi reglementări au fost adoptate în cadrul reuniunii Consiliului FIFA de la Ciudad de Mexico, desfășurată înaintea debutului Campionatului Mondial, după o perioadă de negocieri intense care s-au întins pe o durată de doi ani, conform AS.

La aceste discuții ample au participat reprezentanții FIFPro, Asociația Europeană a Cluburilor, UEFA și CONMEBOL. Schimbările oficializate vor genera un impact masiv la nivel global, iar efectele lor se vor resimți din plin și în campionatul intern al României, unde majoritatea echipelor vor fi obligate să își schimbe strategia contractuală.

Una dintre cele mai importante decizii impuse de federația internațională vizează transparentizarea pieței transferurilor și protecția sportivilor. Începând cu prima zi a anului 2027, devine strict obligatoriu ca absolut orice fotbalist profesionist să aibă stipulată în angajamentul său cu clubul o clauză de reziliere clară. Această măsură va elimina definitiv incertitudinile legate de sumele de transfer și va permite o mobilitate mult mai mare a sportivilor pe piața internațională, conform normelor stabilite de forul mondial.

O altă modificare majoră, care pare adaptată pentru realitatea financiară din campionatul României, se referă la sportivii cu venituri medii sau mici. Tot de la 1 ianuarie 2027, toți jucătorii care încasează un salariu anual mai mic de 150.000 de euro vor avea dreptul legal de a primi o cotă de 5% din suma totală pe care clubul o obține în urma transferului lor, explică gsp.ro.

În această categorie financiară se încadrează cea mai mare parte a fotbaliștilor care activează în prezent în prima ligă din țara noastră, cu excepția câtorva vedete de la formațiile care se luptă an de an la titlu. Regulamentul oferă totuși o flexibilitate minimă, menționând că sportivii pot accepta să renunțe la o parte din acești bani în urma unei negocieri directe cu conducerea clubului, însă pragul minim obligatoriu pe care trebuie să îl încaseze nu poate scădea sub 2,5% din valoarea clauzei de transfer.

FIFA dorește să pună capăt practicilor prin care cluburile amână plățile către angajați sau către alte entități sportive și introduce sancțiuni financiare clare. Sistemul de justiție sportivă va fi mult mai prompt în taxarea celor care nu își achită obligațiile la timp.

„În cazul unor litigii, care vor fi soluționate de către Tribunalul Fotbalului, întârzierile la plată vor fi însoțite de o dobândă de 8%”

Această măsură are rolul de a descuraja litigiile prelungite și de a asigura o stabilitate financiară mult mai mare în rândul comunității fotbalistice internaționale.

Ultimul set de reguli adoptat de Consiliul FIFA vizează protecția și monitorizarea jucătorilor care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani. Perioada maximă pentru care acești tineri mai pot semna un acord oficial a fost extinsă la 5 ani, în condițiile în care limita precedentă era de numai 3 ani.

Totuși, aceste contracte de lungă durată nu vor mai putea fi oferite la întâmplare. Cluburile vor avea dreptul să propună astfel de acorduri doar dacă tânărul fotbalist a fost deja legitimat în cadrul acelei structuri sportive pentru o anumită perioadă de timp specifică înainte de momentul semnării. De asemenea, înțelegerile trebuie să respecte criterii stricte legate de nivelul de remunerație, iar fiecare club va avea dreptul de a deține doar un număr restricționat de astfel de contracte pe parcursul unui singur sezon competițional.