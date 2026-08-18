Partidul Social Democrat (PSD) susține că Partidul Național Liberal (PNL) încearcă să găsească explicații pentru diminuarea investițiilor străine și acuză că deciziile adoptate de premierul Ilie Bolojan au încurajat multinaționalele să își transfere profiturile către companiile-mamă din afara țării.

Partidul Social Democrat a reacționat după explicațiile liberalilor privind scăderea investițiilor străine și susține că argumentele folosite de PNL nu fac decât să accentueze problema.

„În încercarea de a justifica scăderea dramatică a investițiilor străine cu 82%, după măsurile economice rudimentare ale premierului demis Ilie Bolojan, cei de la PNL își pun singuri palma în cap, scriind cu mânuța lor un argument care îi îngroapă și mai tare”, a transmis PSD, marți, într-o postare pe Facebook.

Social-democrații afirmă că liberalii susțin că investitorii au rămas în România, însă au ales să transfere profiturile către companiile-mamă din străinătate.

„PNL susține că investitorii n-au fugit de Bolojan, ci au rămas aici, dar și-au transferat profiturile către firmele-mamă din străinătate! Păi cine le-a permis să-și exporte profiturile, fără să mai plătească taxe în România? Nu cumva chiar Bolojan, care a dat pe șest o ordonanță, în ianuarie, prin care a eliminat plafonul de 1% privind deducerea cheltuielilor multinaționalelor cu serviciile de consultanță, management sau drepturi de autor contractate în afara țării, de la firma-mamă sau de la alte firme din același grup?”, a adăugat PSD.

PSD susține că transferarea profiturilor către firmele-mamă din afara țării reduce atât banii care pot fi reinvestiți în România, cât și veniturile care ajung la bugetul de stat.

„Da, aveți dreptate, stimați liberali: trimiterea profiturilor în străinătate la firma-mamă înseamnă mai puțini bani de reinvestit în țara noastră, pe lângă impozitele pierdute de statul român! Este fără îndoială o pierdere pentru România! Însă, voi, cu Bolojan în frunte, le-ați permis asta multinaționalelor!”, au afirmat social-democrații.

În aceeași postare, PSD acuză PNL și că a blocat programul de stimulare economică propus de social-democrați, despre care partidul susține că ar fi avut rolul de a atrage investiții pentru dezvoltarea unor afaceri noi în România.

„Și tot voi ați blocat programul PSD de stimulare economică menit să atragă investiții pentru dezvoltarea unor afaceri noi în România! Căci Bolojan a privit mereu investițiile ca pe o cheltuială, care apare cu semnul minus în contabilitate, fără să priceapă că trebuie să investești pentru a aduce noi venituri la buget și pentru a dezvolta economia”, se mai arată în postarea PSD.