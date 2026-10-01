Concertele rapperului american Kanye West , programate pentru luna octombrie la Sankt Petersburg, au fost anulate după mai multe săptămâni de incertitudine privind organizarea evenimentelor. Anunțul a stârnit un interes considerabil în Rusia, unde artistul ar fi urmat să susțină unele dintre cele mai importante concerte ale unui muzician occidental de la începutul războiului din Ucraina, arată AFP.

Agenția Say Agency a comunicat miercuri că spectacolele lui Kanye West, cunoscut și sub numele de scenă YE, nu vor mai avea loc pe 10 și 11 octombrie, așa cum fusese stabilit inițial. Organizatorii au transmis un mesaj public prin intermediul rețelelor sociale și au anunțat că persoanele care au cumpărat bilete își vor primi banii înapoi.

„Cu profund regret vă anunţăm că concertele lui YE (numele de scenă al lui Kanye West, n.r.) la Sankt Petersburg nu vor putea avea loc la datele prevăzute”, a transmis agenția.

Anularea vine după ce evenimentul a generat un interes ridicat în rândul publicului rus. La scurt timp după anunțarea concertelor, la mijlocul lunii august, zeci de mii de bilete au fost vândute, iar presa locală a acordat o atenție deosebită venirii artistului american.

Planurile organizatorilor au fost puse sub semnul întrebării după ce Gazprom Arena, stadionul care urma să găzduiască spectacolele, a anunțat că nu a fost încheiat niciun contract pentru desfășurarea concertelor. Reprezentanții arenei au transmis că evenimentele nu pot avea loc în incinta stadionului.

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, decizia de anulare ar fi venit din partea autorităților. Organizatorii ar fi început comercializarea biletelor înainte de a obține toate aprobările necesare, iar evenimentele ar fi fost anulate în urma „unui telefon de la Moscova”.

Situația a alimentat incertitudinea cu privire la posibilitatea ca artistul să ajungă în Rusia, în condițiile în care majoritatea muzicienilor occidentali au evitat să mai susțină concerte în această țară după declanșarea ofensivei împotriva Ucrainei.

Anunțul privind concertele a fost primit diferit de politicienii ruși. Unii au prezentat posibilitatea ca rapperul american să cânte în Rusia drept o victorie împotriva „isteriei anti-ruse”, în timp ce alții au criticat inițiativa din cauza declarațiilor controversate făcute anterior de artist.

Kanye West a fost criticat la nivel internațional pentru afirmațiile antisemite și pentru declarațiile în care l-a glorificat pe Adolf Hitler, liderul Germaniei naziste. Controversele au avut consecințe și asupra activității sale artistice, mai multe săli de spectacole din Europa interzicând organizarea concertelor sale.

Artistul, în vârstă de 49 de ani, a atribuit unele dintre declarațiile sale anterioare unor episoade maniacale asociate tulburării bipolare de care suferă.