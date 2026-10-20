Politica

Sorin Grindeanu anunță o găură bugetară de peste 30 de miliarde de lei și cere explicații urgente de la Finanțe

Sorin Grindeanu anunță o găură bugetară de peste 30 de miliarde de lei și cere explicații urgente de la FinanțeSorin Grindeanu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, trage un semnal de alarmă cu privire la starea economiei naționale, subliniind că datele preliminare indică un deficit substanțial. Președintele PSD susține că, potrivit informațiilor disponibile în prezent, problemele financiare ale țării sunt extrem de severe, fiind nevoie de sume uriașe doar pentru acoperirea cheltuielilor curente și a datoriilor deja acumulate, conform news.ro.

În acest context, conducerea PSD a solicitat o analiză transparentă și detaliată a execuției bugetare, cerând conducerii Ministerului Finanțelor să prezinte situația exactă direct în plenul legislativului.

Sorin Grindeanu anunță o găură bugetară de peste 30 de miliarde de lei și cere explicații urgente de la Finanțe

Evaluarea sumară a necesarului de fonduri arată o presiune uriașă pe bugetul de stat până la finalul acestui an. Președintele PSD a detaliat modul în care se ajunge la un deficit substanțial, menționând restanțele majore din domeniul infrastructurii și al serviciilor publice.

”În acest moment, din informaţiile, multe dintre ele publice, pe care le am, pare că situaţia financiară e una foarte grea. De exemplu, avem vreo 3 miliarde de euro, din ce spun constructorii din România, pe lucrări executate şi nefacturate. Deci sunt executate şi nefacturate. Asta înseamnă vreo 16 miliarde de lei. Mai e nevoie de vreo 10-12 miliarde (..) pentru asigurarea funcţionării statului până la sfârşitul anului. De asemenea, e nevoie de 5 miliarde de lei, pe care trebuie să le plătim conform sentinţelor în justiţie. Din start, ne ducem, să spunem, peste 30 de miliarde în acest moment, aşa, adunând doar 3 sume”, a mai declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.

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Bani. Sursa foto: Captură video

Răspunderea Ministerului Finanțelor și prezentarea datelor în Parlament

Pentru a evita speculațiile politice și interpretările eronate, PSD consideră că forul legislativ suprem este locul adecvat pentru o radiografie completă a economiei. Alexandru Nazare, aflat la conducerea Ministerului Finanțelor, are sarcina de a prezenta un tablou clar al resurselor curente.

”Noi am dat un termen de două săptămâni pentru prezentarea în Parlament, a situaţiei financiară la zi şi eu cred că Parlamentul reunit e forul unde se poate face acest lucru, fără niciun fel de, să spunem, nuanţe de lucruri care să ducă spre chestiuni interpretabile. Ci pur şi simplu, Ministrul Finanţelor, în primul rând, care e acelaşi, trebuie să vină şi să spună direct în ce situaţie ne aflăm”, a spus Sorin Grindeanu.

Fără această clarificare oficială din partea ministerului de resort, rectificarea bugetară nu va putea fi pusă în discuție, a lăsat să se înțeleagă liderul social-democrat.

Calendar strâns pentru aprobarea bugetului pe anul viitor

Pe lângă clarificarea situației curente, un alt punct crucial pe agenda politică este adoptarea la timp a proiectului de buget pentru anul 2027. În opinia social-democraților, întârzierile din anii precedenți au generat blocaje mari la nivelul administrației și al investițiilor.

”Am încredere că şi ceea ce va prezenta în două săptămâni în Parlament, va fi o situaţie, la zi, fără interpretări politice, fiindcă, până la urmă, a asigurat continuitate în acest minister. Ştie foarte bine ce are de făcut, sunt convins că ştie necesarul în acest moment, şi pentru rectificare, şi eu l-am mai rugat ceva mai devreme în cabinet, i-am spus că noi trebuie să avem bugetul pe anul 2027, anul acesta. Bugetul pe anul 2027 trebuie să fie aprobat în 2026, nu aşa cum s-a întâmplat anul acesta, să-l avem aprobat în aprilie, cred că a fost ceea ce a dus la multe dezechilibre”, a menţionat Grindeanu.

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