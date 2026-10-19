PSD și capcana borcanului cu miere amară

Guvernarea poate fi cel mai prețios premiu pe care îl câștigă un partid. Îi oferă ministere, acces la decizie și posibilitatea de a-și pune în aplicare programul. Îi aduce, din prima zi, și răspunderea pentru probleme pe care poate să le fi criticat ani întregi.

Pentru Sorin Grindeanu și PSD, intrarea la guvernare are exact această miză. Borcanul este la vedere. Dar gustul se va simți după primul buget, după primele promisiuni ajunse la scadență și după prima decizie care nemulțumește.

M-am aplecat asupra unor analize realizate cu ajutorul QRINTEL și am înțeles cum se vede situația din punct de vedere al analizei strategice. O bază de date impresionantă, care acoperă peste 18 milioane de surse închise și deschise în peste 60 de limbi, capabilă să tragă concluzii rapide. Diferența principală față de ChatGPT sau Claude este că platforma organizează un proces continuu de analiză și urmărire a deciziilor. Compania își situează avantajul în integrarea surselor, evaluarea dovezilor, construirea scenariilor și actualizarea concluziilor când apar informații noi.

Citind rapoartele QRINTEL pe zona de energie, evoluția în următoarele 6 luni, starea de spirit a populației din România și influența mișcărilor de protest din Europa, am înțeles că vin vremuri complicate.

Votul de învestire va fi obținut de milă, de silă, prin negociere. Ilie Bolojan de-abia așteaptă să plece, a ajuns la un nivel de încredere de 15 la sută. Încrederea românilor în întreaga clasă politică este însă la un nivel extrem de mic, ceea ce face ca borcanul cu miere să aibă la început gust de fiere. Încrederea se câștigă greu și se pierde repede.

Aici începe capcana. PSD poate deconta responsabilitatea guvernării înainte să aibă rezultate cu care să o susțină. Argumentul asumării într-un moment dificil poate aduce un beneficiu politic inițial. Durata lui este însă limitată. Oamenii vor începe să întrebe când se aplică măsurile, de ce întârzie plățile și ce se schimbă efectiv în viața lor. Dar mai ales, care este diferența între Ilie Bolojan și Luca Niculescu...

Din acel moment, fiecare explicație va fi considerată cu o promisiune.

Pentru un partid care a criticat austeritatea și a pus protejarea veniturilor în centrul mesajului său, întâlnirea cu realitatea bugetară va fi dură. Există cheltuieli urgente, resurse limitate și angajamente care concurează pentru aceiași bani. Orice compromis va avea nevoie de o justificare clară.

O amânare explicată la timp poate fi înțeleasă. O promisiune repetată după ce guvernul știe că nu o poate respecta devine o problemă de credibilitate. Iar când asemenea situații se adună, publicul începe să pună sub semnul întrebării întregul program.

Sorin Grindeanu ar avea, de aceea, motive să privească dincolo de distribuirea portofoliilor. Pentru fiecare prioritate trebuie să existe un responsabil, un termen și o sursă de finanțare. Altfel, miniștrii vor avea fiecare explicația lui, iar partidul va primi factura comună.

Un cabinet mixt complică suplimentar lucrurile. Deciziile se negociază între mai mulți actori, competențele se intersectează, iar un proiect poate depinde de două sau trei ministere. Este un teren favorabil explicațiilor despre cine a blocat, cine a întârziat și cine trebuia să semneze. Pentru cetățean, această contabilitate internă are o utilitate redusă. El vede un guvern susținut de niște partide și așteaptă un rezultat.

PSD ar face o greșeală dacă ar conta pe ambiguitatea responsabilității ca formă de protecție.

Mai există un ingredient care poate schimba rapid gustul guvernării: implicarea.

Pentru Grindeanu, acesta va fi și un test de autoritate. Va putea cere explicații propriilor miniștri? Va putea corecta o numire greșită? Va aplica aceeași regulă unei persoane influente și unui ministru fără sprijin intern puternic?

Răspunsurile vor conta mai mult decât declarațiile generale despre responsabilitate.

Evaluarea la șase luni anunțată de PSD poate avea sens dacă regulile sunt stabilite din prima zi. Obiective cunoscute, rezultate documentate și consecințe clare pentru întârzieri. Dacă totul rămâne vag, termenul riscă să devină doar data unei noi negocieri politice.

Nici comunicarea nu poate compensa la nesfârșit diferența dintre anunț și implementare. O măsură propusă, una adoptată și una aplicată sunt trei stadii diferite. Confundarea lor produce titluri favorabile pentru o zi și explicații incomode pentru lunile următoare.

Tocmai de aceea, conducerea PSD are nevoie de verificări regulate, atât asupra guvernării, cât și asupra percepției publice. Încrederea în partid, în lider și în cabinet poate evolua diferit. Funcțiile ocupate nu spun nimic, singure, despre aceste evoluții.

Borcanul cu miere amară este guvernarea care oferă imediat putere și amână beneficiile până la proba rezultatelor. Pentru Sorin Grindeanu, miza principală este să păstreze controlul asupra angajamentelor pe care PSD le face și asupra oamenilor care trebuie să le îndeplinească.

Dacă rezultatele întârzie, funcțiile rămân la PSD. Dar și factura politică ajunge tot acolo.