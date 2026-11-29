Românii trebuie să se pregătească pentru continuarea măsurilor de austeritate și de reducere a deficitului bugetar, avertizează președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Invitat sâmbătă seară la România TV, economistul a tras un semnal de alarmă cu privire la viteza îngrijorătoare cu care statul se împrumută și a subliniat că ajustarea finanțelor publice va rămâne un proces dificil și în perioada următoare.

Potrivit șefului Consiliului Fiscal, România a reușit o corecție bugetară importantă după anul 2024 și are șanse reale să se apropie de ținta asumată în acest an, în ciuda presiunilor considerabile asupra bugetului de stat. Cu toate acestea, procesul de consolidare fiscală nu trebuie încetinit, iar reducerea deficitului bugetar va implica sacrificii din partea tuturor sectoarelor societății.

„Deși după 2024 am avut o corecție spectaculoasă a deficitului, în acest an, chiar dacă există presiuni mari pe buget, cred că există șanse să nu fim departe de ținta urmărită. Este obligatoriu să continuăm, chiar dacă va fi foarte dificil. Toți va trebui să participăm la acest efort. Reducerea deficitului bugetar înseamnă să tăiem din consumul intern, fie că este al populației, fie că este al administrației, fie că înseamnă afaceri. Nu există altă cale”, a declarat Daniel Dăianu la România TV.

În cadrul intervenției televizate, economistul a comparat situația financiară a țării noastre cu cea a altor state din regiune, arătând că doar Polonia ar putea înregistra un deficit bugetar mai mare decât al României în acest an. Acesta a atras atenția asupra gradului ridicat de îndatorare și a necesității unei ajustări mult mai ferme în anul 2027.

„Numai Polonia ar putea să depășească România în privința deficitului bugetar în acest an. Avem o viteză a împrumuturilor care este amenințătoare. Reducerea deficitului bugetar trebuie să fie semnificativă în 2027”, a precizat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu a explicat și contextul deciziilor fiscale adoptate pentru limitarea cheltuielilor publice, arătând că înghețarea veniturilor din sectorul bugetar și a pensiilor, alături de majorarea fiscalității, au reprezentat soluții inevitabile pentru echilibrarea bugetului.

„Salariile și pensiile au fost înghețate în 2026, nu era altă cale. S-a pledat pentru o tăiere a cheltuielilor. Se spunea că statul trebuie să suporte, nu a fost o altă cale. De aceea s-a recurs la o creștere de taxe și impozite”, a conchis președintele Consiliului Fiscal.