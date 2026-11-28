Aniversăm 108 ani de la Unirea Bucovinei cu România din 15/28 noiembrie 1918. În toamna anului 1918, Puterile Centrale erau în cădere liberă. Germania a fost ultima care capitulase la 11 noiembrie 1918, în pădurea de la Compiegne. Românii, cehii, slovacii, polonii, slovenii, croații, bosniacii își căutau fiecare propria lor identitate pe ruinele defunctei Austro-Ungarii.

Contrarevoluția bolșevică izbucnită la 25 octombrie/7 noiembrie 1917 a adus Rusia în situația de a ieși din război prin Tratatul de la Brest Litovsk din 3 martie 1918 și România în situația disperată de a încheia pacea separată cu Puterile Centrale la 7 mai 1918.

Părea că pentru noi războiul se sfârșise, dar toamna avea să schimbe lucrurile. La 10 noiembrie 1918, România deja era din nou în război cu Germania, armistițiu de a doua zi găsind-o în luptă.

Unirea Bucovinei a fost în pericol. La 3 noiembrie 1918, Comitetul Regional Ucrainean din Bucovina, dorea cu sprijin diplomatic de la Viena să preia importante părți din Bucovina precum bezirkurile (districte administrative) Zastavna, Coțmani, Vășcăuți și Vijnița. Doreau și bezirkurile Cernăuți și Siret, Storojineț, Rădăuți și Câmpulung. Reacția venea după ce, la 14/ 27 octombrie 1918, Consiliul Național al Bucovinei, prezidat de Iancu Flondor s-a pronunțat pentru revenirea integrală a Bucovinei la România. Adunarea din 3 noiembrie 1918 s-a pus sub autoritatea Republicii Populare a Ucrainei Occidentale cu sediul La Lvyv (Liov, Lemberg), mai exact sub protecția Parlamentului local, Rada.

Iancu Flondor, Sextil Pușcariu și alți fruntași români au procedat la Unirea Bucovinei cu România prin mai multe acțiuni. Consiliul Secretarilor de Stat, format din 14 membri avea rol executiv așa cum va avea și Consiliul Dirigent din Transilvania. Acest Consiliu al Secretarilor de Stat era coordonat de Consiliul Național al Bucovinei, cu rol de Legislativ.

Austria s-a separat de Ungaria la finalul lui octombrie 1918. Din dorința de răzbunare contra românilor care-i declaraseră război în 1916 a dorit să câștige încrederea ucrainenilor separatiști. Viena a fost de acord să lase ucrainenilor dreptul de a administra provizoriu, Bucovina. Un trădător român, pe Aurel Onciul, deputat a negociat peste capul Consiliului Național Român. El a dorit păstrarea acelui „statu quo ante”, adică situația din acel moment.

Unirea a intrat într-o nouă fază când Iancu Flondor a făcut apel la Guvernul român de la Iași pentru a trimite Armata Română în ajutor. Generalul român de origine armeană Iakob Zadik, în fruntea Diviziei 8 Infanterie a intrat la Siret, pe 9/22 noiembrie 1918. S-a îndreptat către Cernăuți. A intrat la 11/24 noiembrie 1918.

Armata Româmî a fost întâmpinată cu entuziasm și cu o declarație frățească de către fruntașul român Iancu Flondor.Așadar, Armata Română a împiedicat subterfugiile naționaliștilor ucraineni care doreau ocuparea Bucovinei, asigurând ordinea, siguranța regiunii istorice românești pe durata lucrărilor care au consfințit Unirea Bucovinei cu România.

La această dată, Congresul General al Bucovinei de la Cernăuţi, a avut loc în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan. Au participat mii de locuitori români, polonezi, ruteni, germani, evrei.

Iancu Flondor, Dionisie Bejan şi Ion Nistor au prezidat Congresul. La propunerea lui Iancu Flondor, Congresul a votat cu majoritate zdrobitoare următoarea rezoluție:„Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”.

Unirea va primi definitiv girul Parlamentului României la 16/29 decembrie 1919. Acest fapt a fost posibil după ce România a trebuit să se lupte cu Puterile Învingătoare ale Primului Război Mondial. A trebuit să impună dreptul istoric al românilor din Austro-Ungaria prăbușită. Tratatul cu Austria, semnat inițial de statele învingătoare cu Austria, la Saint Germain en Laye la 10 septembrie 1919 a fost respins de România. Cauza a fost aceea a prevederilor dezavantajoase impuse României prin Tratatul Minorităților, conex acestui tratat.

După negocieri dure și ultimatumuri, România s-a făcut auzită. A amânat semnarea Tratatului cu Austria chiar și după ce, pe 27 noiembrie 1919, fusese semnat Tratatul de la Neuilly sur Seine cu Bulgaria. Concret România a semnat atât Tratatul cu Austria din 10 septembrie 1919 de la Saint Germain en Laye și Tratatul Minorităților pe 9 decembrie 1919.