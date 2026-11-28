Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut oficial că atacul forțelor ucrainene soldat cu scufundarea unei nave militare rusești într-o bază navală din Libia a avut loc fără ca partenerii europeni să fie informați sau consultați în prealabil, informează sâmbătă agenția Reuters.

Liderul de la Kiev a precizat vineri seară că a abordat direct acest subiect sensibil în timpul unei discuții telefonice purtate cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ulterior, șeful statului ucrainean a oferit detalii despre dialogul dintre cei doi oficiali prin intermediul unui mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

"Am discutat chestiunile cu care ne confruntăm acum şi este important că ne înţelegem unul pe celălalt", a scris Zelenski într-o postare pe platforma X.

"Am confirmat că recenta operaţiune în Libia a fost efectuată fără coordonare anterioară cu partenerii noştri europeni", a adăugat el.

Reacția părții italiene vine pe fondul îngrijorărilor legate de securitatea regională. Giorgia Meloni a transmis un avertisment Ucrainei, solicitând evitarea extinderii războiului cu Rusia, conflict ajuns deja în al cincilea an, către zona strategică a Mării Mediterane.

Totul a pornit după ce autoritățile de la Kiev au anunțat în cursul acestei luni desfășurarea unei operațiuni de amploare în nordul Africii. Potrivit raportărilor ucrainene, dronele navale ale Kievului au reușit să scufunde corveta rusă Merkury, staționată la o bază navală din Benghazi. În cadrul aceleiași acțiuni, a fost lovit și un cargou rusesc aflat în largul coastei libiene, despre care partea ucraineană susține că era utilizat pentru transportul de armament.

Oficialii ucraineni au ținut să sublinieze că loviturile au vizat exclusiv infrastructura și tehnica militară aparținând armatei Moscovei, nefiind îndreptate împotriva statului libian.

Pentru a detensiona situația și a evita pe viitor astfel de surprize strategice pentru cancelariile occidentale, Volodimir Zelenski a dat asigurări că mecanismele de informare dintre Kiev și partenerii externi vor fi îmbunătățite.

"Am subliniat de asemenea angajamentul nostru de a ne asigura că autorităţile noastre competente împărtăşesc toate informaţiile necesare şi menţin comunicaţii directe, regulate şi eficiente", a mai spus Zelenski.