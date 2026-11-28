Din cuprinsul articolului Parlamentul European: demersuri și amendamente pentru persoanele afectate de infertilitate:

Europa se confruntă cu un declin demografic grav: scăderea accentuată a natalității. Se nasc tot mai puțini copii, iar cifrele ne arată o realitate foarte îngrijorătoare.

În 2024, potrivit Eurostat, în Uniunea Europeană s-au născut cu peste 30% mai puțini copii decât în 1990, iar rata fertilității a ajuns la doar 1,34 copii pentru fiecare femeie, cel mai scăzut nivel din 2001. România face parte din această criză, cel mai trist fiind că într-un singur an, a înregistrat cea mai mare scădere a ratei fertilității din Uniunea Europeană, care este de aproximativ 10%.

La nivel mondial, 1 din 6 persoane se confruntă cu infertilitatea la un moment dat în viață. În spatele acestei statistici sunt femei și bărbați care își doresc să devină părinți, dar pentru care costurile tratamentelor medicale reprezintă un obstacol major.

Paradoxal, se nasc tot mai puțini copii, în timp ce multe cupluri își doresc să devină părinți, însă nu au suficienți bani pentru a urma tratamentele specifice infertilității. Care sunt soluțiile pentru a depăși acest paradox?

„Un cuplu din România ar trebui să aibă aceleași șanse de acces la tratamentele pentru infertilitate ca unul din Belgia sau Danemarca. În prezent, însă, diferențele dintre sistemele de sănătate și nivelul sprijinului financiar pot limita aceste șanse.”

Eurodeputata Gabriela Firea, membră a Grupului S&D din Parlamentul European, a cerut Comisiei Europene permisiunea utilizării fondurilor europene pentru sprijinirea persoanelor afectate de infertilitate. Mai mult, această interpelare a vizat inclusiv oportunitățile de finanțare în perspectiva viitorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Potrivit răspunsului oficial primit din partea Comisiei Europene, toate statele membre, inclusiv România, pot utiliza fondurile europene existente, cum este Fondul Social European +, pentru a sprijini accesul la tratamente împotriva infertilității pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Gabriela Firea a contribuit cu amendamente atât la dosarul privind instituirea Fondului Social European Plus ca parte a Planului de parteneriat național și regional (PPNR), cât și la avizul Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen privind bugetul Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2027.

Prin amendamentele depuse la avizul privind bugetul european, a susținut îmbunătățirea accesului femeilor la prevenție, diagnostic și tratament, cu o atenție deosebită acordată infertilității, reproducerii asistate medical și sprijinului psihosocial prin intermediul fondurilor europene existente, FSE+ și Programul EU4Health. Aceste propuneri au fost adoptate în avizul FEMM privind bugetul Uniunii Europene pentru 2027 și transmise Comisiei pentru bugete.

În cadrul dosarului privind Fondul Social European Plus, în contextul PPNR Gabriela Firea a susținut includerea sprijinului pentru femeile și cuplurile afectate de infertilitate care întâmpină dificultăți financiare, sociale sau medicale, care la rândul lor limitează accesul la serviciile de sănătate.

În plus, lupta la nivel european este pentru definirea pacienților diagnosticați cu infertilitate drept persoane vulnerabile din punct de vedere social, indiferent de venituri, studii sau poziție în societate. În acest fel, instituțiile din România și alte țări europene vor putea folosi direct fonduri europene pentru tratamente medicale specifice.

Scăderea natalității nu poate fi oprită printr-o singură măsură. Familiile au nevoie de stabilitate economică și socială, iar cuplurile care se confruntă cu infertilitatea au nevoie de acces la servicii medicale și de sprijin financiar pentru tratamente.

Dorința de a avea un copil nu trebuie să depindă doar de posibilitățile financiare ale unei familii. Persoanele și cuplurile afectate de infertilitate au nevoie de sprijin concret și de șanse mai bune de acces la tratamente, atât în România, cât și în întreaga Uniune Europeană.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro

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