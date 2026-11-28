Românii care nu și-au achitat impozitele locale aferente anului 2026 vor intra în 2027 cu datorii către primării, iar sumele restante vor continua să crească. Proprietarii de locuințe, terenuri și autoturisme trebuie să țină cont că pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere se aplică o majorare de 1% din obligațiile fiscale neachitate. În plus, autoritățile locale pot începe procedurile de executare silită pentru recuperarea banilor.

Codul de procedură fiscală stabilește o majorare de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere, aplicată asupra obligațiilor principale neachitate către bugetele locale. Calculul începe din ziua următoare scadenței și continuă până la plata integrală a datoriei.

Impozitele pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport se achită, de regulă, în două tranșe egale. Prima are termen de plată 31 martie, iar cea de-a doua trebuie achitată până la 30 septembrie.

Persoanele care au plătit integral impozitul până la primul termen au putut beneficia de o reducere de până la 10%. Bonificația este stabilită de fiecare consiliu local, prin hotărâre, astfel că procentul acordat diferă de la o localitate la alta.

Pentru obligațiile fiscale care nu depășesc 50 de lei există o regulă distinctă: întreaga sumă trebuie achitată până la 31 martie.

La sfârșitul lunii noiembrie 2026, ambele termene de plată sunt deja depășite. Prin urmare, contribuabilii care nu și-au achitat impozitele acumulează majorări de întârziere.

Pentru datoriile neachitate la bugetul local, se aplică o majorare de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere. Aceasta se calculează din ziua următoare termenului de plată și se adaugă la suma restantă până la achitarea integrală a obligației.

Astfel, pentru prima tranșă, scadentă la 31 martie 2026, majorările se calculează începând cu 1 aprilie. În cazul celei de-a doua tranșe, cu termen de plată 30 septembrie, calculul începe la 1 octombrie.

Contribuabilii care nu au achitat niciuna dintre cele două tranșe vor avea de plătit suplimentar pentru fiecare perioadă de întârziere.

De exemplu, în cazul unui impozit anual de 1.000 de lei, împărțit în două rate de câte 500 de lei, majorările se calculează separat.

Pentru prima tranșă, scadentă la 31 martie, până la sfârșitul lunii decembrie se acumulează nouă luni de întârziere. Majorarea de 9% înseamnă 45 de lei.

Pentru a doua tranșă, scadentă la 30 septembrie, sunt luate în calcul trei luni de întârziere, ceea ce înseamnă încă 15 lei.

În total, contribuabilul va avea de achitat 1.060 de lei, în loc de 1.000 de lei, dacă nu își plătește impozitul până la finalul anului.

Autoritățile locale nu sunt obligate să aștepte până la 31 decembrie pentru a recupera impozitele restante. Procedurile de executare silită pot fi declanșate după expirarea termenului legal de plată.

Prima etapă presupune transmiterea unei somații, însoțită de titlul executoriu. După primirea documentelor, contribuabilul are la dispoziție 15 zile pentru a achita datoria sau pentru a solicita participarea la procedura de mediere fiscală.

În cazul în care debitorul solicită medierea, executarea silită se suspendă pe durata desfășurării procedurii.

Dacă obligațiile fiscale rămân neachitate, primăriile pot aplica mai multe măsuri pentru recuperarea sumelor. Printre acestea se numără poprirea conturilor bancare, urmărirea veniturilor debitorului, instituirea sechestrului asupra bunurilor și valorificarea acestora, în condițiile legii.

Persoanele care au restanțe la bugetul local se pot confrunta cu probleme și atunci când vor să vândă un apartament, o casă, un teren sau un autoturism.

Legislația fiscală impune achitarea obligațiilor către bugetul local pentru înstrăinarea acestor bunuri. Verificarea nu se limitează însă la impozitul aferent proprietății care urmează să fie vândută.

Sunt luate în considerare și celelalte datorii fiscale înregistrate la aceeași autoritate locală.

Prin urmare, un proprietar care și-a achitat impozitul pentru apartamentul pe care dorește să îl vândă poate întâmpina dificultăți dacă figurează cu alte restanțe la primăria respectivă.

Persoanele care nu pot achita integral impozitele restante au posibilitatea să solicite o eșalonare a obligațiilor fiscale.

În baza unei cereri justificate, autoritatea fiscală locală poate aproba plata în rate pentru o perioadă de cel mult cinci ani, în funcție de condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Pe durata eșalonării, majorările de întârziere pot fi de 0,5% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, potrivit reglementărilor aplicabile.

În cazul persoanelor fizice, poate fi solicitată și constituirea unei garanții echivalente cu două rate medii.