Republica Moldova. Ninsorile din ultimele ore au scos drumarii la lucru în toate regiunile țării. Echipele de intervenție au acționat pe traseele naționale pentru a împiedica formarea poleiului și pentru a menține drumurile practicabile. În total, au fost utilizate peste 1.000 de tone de sare tehnică și mai mult de 60 de tone de material antiderapant.

Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), la lucrările de întreținere au participat 117 utilaje speciale și 91 de muncitori rutieri. Echipele au patrulat drumurile naționale și au împrăștiat material antiderapant acolo unde a fost necesar. Intervențiile au avut drept scop reducerea riscului de alunecare și prevenirea formării ghețușului. Drumarii continuă să monitorizeze situația de pe trasee și să intervină în funcție de evoluția vremii.

În perioada monitorizată, Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor a primit șapte apeluri de la cetățeni. Alte patru sesizări au fost transmise prin intermediul Serviciului 112.

Reprezentanții instituției precizează că nu au fost înregistrate drumuri blocate sau accidente rutiere în intervalul respectiv.

ASD le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să țină cont de starea carosabilului. Conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță față de alte vehicule și să evite manevrele riscante.

În capitală, serviciile municipale, întreprinderile și preturile au activat mecanismul de intervenție prevăzut în protocolul de iarnă. Acesta stabilește modul în care sunt organizate lucrările de întreținere în sezonul rece.

Potrivit Primăriei Chișinău, echipele sunt mobilizate pe parcursul întregii zile. O mare parte dintre intervenții au loc și noaptea, când condițiile de trafic permit desfășurarea lucrărilor.

Autoritățile municipale le cer locuitorilor să fie atenți nu doar la volan, ci și atunci când se deplasează pe trotuare și prin spațiile publice. Temperaturile scăzute pot favoriza apariția ghețușului, iar suprafețele alunecoase pot provoca accidente.

Primăria le solicită conducătorilor auto să nu parcheze în locurile care blochează accesul utilajelor de deszăpezire și al echipelor de intervenție.

„Șoferii să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța și să nu parcheze neregulamentar, astfel încât să nu încurce tehnica specială”, îndeamnă Primăria.

În următoarele zile, vremea se va răci treptat în Republica Moldova. Valorile termice vor coborî până la minus 10 grade Celsius, iar pe unele drumuri se va forma ghețuș.

Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în perioada 28–30 noiembrie cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-est. Presiunea atmosferică se va menține ridicată pe tot parcursul intervalului.

Sâmbătă, 28 noiembrie, precipitațiile vor cădea în principal sub formă de ninsoare. Acestea sunt așteptate pe arii extinse în timpul nopții și izolat pe parcursul zilei.

Meteorologii avertizează că, în aceste condiții, pe anumite porțiuni de drum se poate forma ghețuș. Pentru zilele de 29 și 30 noiembrie nu sunt prognozate precipitații importante.

Răcirea se va resimți atât noaptea, cât și pe parcursul zilei. Dacă la începutul intervalului temperaturile minime vor oscila între -5 și 0 grade Celsius, spre finalul perioadei acestea vor ajunge la valori cuprinse între -10 și -5 grade.

Și maximele diurne vor scădea. Acestea vor coborî treptat de la -3...+2 grade până la -6...-1 grad Celsius.

În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la starea drumurilor și să păstreze distanța între vehicule.