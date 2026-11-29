Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre parcursul european comun al celor două state și despre importanța sprijinului reciproc, în cadrul recepției organizate la Chișinău de Ambasada României, cu prilejul Zilei Naționale. Separat, în ședința Parlamentului moldovean din 27 noiembrie, deputații au aplaudat România, după un mesaj transmis de președintele Legislativului, Igor Grosu.

În discursul susținut la recepția dedicată Zilei Naționale a României, Maia Sandu a făcut referire la deciziile generației care a realizat Marea Unire din 1918, dar și la responsabilitatea actualilor lideri politici față de generațiile viitoare.

„Acum un secol, generaţia celor care au făcut Unirea nu ştia că va urma o nouă rupere, ocupaţia sovietică dincoace şi un regim comunist dincolo, dar şi închisoare şi moarte pentru mulţi dintre ei. Şi, dacă ar fi ştiut, sunt sigură că ar fi ales să facă acelaşi lucru. Pentru că alegerea lor nu era între o viaţă liniştită şi o viaţă în politică, ci între o Românie slabă, vulnerabilă şi salvarea identităţii româneşti într-o Românie puternică. Ce au ales ei atunci a făcut posibilă adunarea noastră de azi, în democraţie, în limba română şi, nu doar în Bucureşti sau Alba Iulia, ci şi în Chişinău. Ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alţi 100 de ani”, a declarat Maia Sandu.

Printre oficialii Republicii Moldova care au participat la eveniment s-au numărat premierul Vasile Tofan, președintele Parlamentului, Igor Grosu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Președinta Republicii Moldova a făcut o comparație între situația economică a celor două țări la începutul anilor ’90 și evoluția înregistrată de România după aderarea la Uniunea Europeană.

Maia Sandu a afirmat că „Unirea din 1918 ne-a adus pe toţi acasă şi am început să construim împreună”.

„Apoi, a urmat ocupaţia sovietică pe partea aceasta a Prutului şi un regim comunist pe partea cealaltă. Dictatură, sărăcie. Greutăţile erau la fel de mari peste tot. Priveam România ca pe ceva interzis. Apoi, din nou, o generaţie de oameni curajoşi a ales ceva mai important decât interesul propriei vieţi. În anii ‘90, PIB-ul pe cap de locuitor era cam acelaşi în Moldova şi România. Regimurile dictatoriale aduc sărăcie egală. Apoi, an de an, am început să privim România cu mândrie. Consensul istoric pentru direcţia europeană, aderarea la NATO şi UE. (…) După aderarea la UE, România a recuperat decalajele de dezvoltare faţă de alte state europene şi a ajuns, de la un PIB pe cap de locuitor de 40% din media europeană în 2007, la circa 80% în prezent. Azi, PIB-ul per cap de locuitor în România e de peste 2 ori mai mare decât în R. Moldova”, a spus șefa statului.

Maia Sandu a amintit sprijinul acordat de București Republicii Moldova în perioadele de instabilitate politică și economică, dar și etapele parcurse de Chișinău în apropierea de Uniunea Europeană.

Președinta a afirmat că „R. Moldova privea aceste progrese şi România cu speranţă”.

„Situaţia politică şi economică era tot mai critică dincoace de Prut. România ajuta Republica Moldova tot mai mult şi tot mai des. Apoi, Moldova a dat jos regimul comunist. Apoi, a obţinut circulaţie fără vize în Europa, apoi a dat jos un regim oligarhic care sufoca Moldova, apoi a ţinut piept Rusiei în alegeri consecutive extrem de complicate, apoi şi-a ales, prin vot popular, destinul european. Între timp am depus cererea de aderare la UE. Planul ambiţios, aproape incredibil acum câţiva ani, de a fi gata de aderare până la sfârşitul acestui deceniu capătă contur, inclusiv în documentele oficiale ale Uniunii Europene. Şi, în ultimii ani, România a început să fie mândră de R. Moldova. Un asemenea progres poate că nu este ce şi-a imaginat generaţia Unirii, însă, cu siguranţă, este unul care merită celebrat”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a mai spus că „atât timp cât Moldova şi România vor continua să se mândrească şi ajute reciproc, viitorul nostru european comun va fi aşa cum şi l-au imaginat creatorii Unirii de la 1918: în libertate, în demnitate civică şi în identitate românească”.

„Tot ce ne rămâne de făcut este să ne ridicăm la nivelul de curaj şi sacrificiu al generaţiilor trecute. Cu consecvenţă, viziune clară, integritate morală şi unitate, vom construi împreună o direcţie istorică durabilă, care să fie celebrată peste încă 100 de ani şi la Chişinău, şi la Bucureşti”, a adăugat președinta Republicii Moldova.

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a publicat pe Facebook un mesaj dedicat zilei de1 Decembrie, în care a vorbit despre cooperarea dintre București și Chișinău și despre proiectele comune care trebuie finalizate.

Diplomatul român a descris Ziua Națională drept „o zi a unităţii, a demnităţii şi o zi a încrederii în puterea de a transforma împreună marile idealuri în realitate”.

În mesajul său, ambasadorul a făcut referire la colaborarea în domeniul energetic, la proiectele de infrastructură, investiții, educație și cultură, dar și la criticile venite din partea Kremlinului.

„Noi suntem împreună – nu din întâmplare, ci pentru că ne dorim. Ne dorim, în egală măsură, să construim împreună. Liber şi conştient. Această realitate este, în acelaşi timp, o mare oportunitate şi o responsabilitate. Cred în forţa unei viziuni care transformă apropierea în dezvoltare, solidaritatea în proiecte concrete şi încrederea în rezultate. Interconectările energetice, infrastructura, investiţiile, educaţia şi cultura dau substanţă acestei relaţii. Dar nu trebuie să ne mulţumim cu ceea ce am realizat deja. Avem lucruri nerezolvate. Avem angajamente de îndeplinit şi oportunităţi de valorificat. Trebuie să obţinem rezultate concrete în toate domeniile agendei comune, dar şi bilaterale, astfel încât noi să devenim un exemplu european de unitate. (…) Atâta timp cât vocile de la Kremlin ne critică neobosit, şi la Bucureşti şi la Chişinău ştim că suntem pe drumul cel bun!”, a afirmat Cristian-Leon Ţurcanu.

Ziua Națională a României a fost marcată și în Legislativul de la Chișinău. La încheierea ședinței din 27 noiembrie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj românilor de pe ambele maluri ale Prutului și a mulțumit autorităților de la București pentru ajutorul acordat Republicii Moldova.

„Şi noi, ca români, toţi aici, unul ca unul, cu documente sau fără documente, chiar şi acei care nu recunosc public, oricum sunteţi români. Voi nu ştiţi că sunteţi români, vă spun eu. Să mergem, să spunem La mulţi ani, România, şi să-i mulţumim pentru tot ce face pentru Republica Moldova”, a declarat Igor Grosu.

După intervenția președintelui Legislativului, deputații s-au ridicat de pe scaune și au aplaudat.

Imaginile surprinse în sala de ședințe au arătat însă că o parte dintre parlamentarii Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor nu s-au ridicat pentru a aplauda România, potrivit TV Moldova 1.