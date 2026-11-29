Prințul Harry s-ar fi întâlnit în luna octombrie cu regele Charles al III-lea, la reședința regală Balmoral din Scoția, potrivit presei britanice. Întrevederea privată ar fi fost prima de la revenirea ducilor de Sussex în Marea Britanie, în luna august. Meghan Markle, cei doi copii ai cuplului și regina Camilla nu au participat la întâlnire.

Regele Charles al III-lea, în vârstă de 78 de ani, l-ar fi invitat pe fiul său cel mic să petreacă o perioadă alături de el, în luna octombrie, la domeniul regal din Scoția, potrivit publicației The Sun.

Prințul Harry, în vârstă de 42 de ani, a mers singur la Balmoral, fără soția sa, Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani. Nici copiii cuplului, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, nu l-au însoțit. De la întrevedere a lipsit și regina Camilla, care, potrivit publicației britanice, a participat la evenimentul „Champions Day” de la Royal Ascot.

Vizita ar fi reprezentat prima ocazie în care monarhul și fiul său au petrecut timp împreună după revenirea familiei Sussex în Anglia.

„Există dorinţa de a menţine relaţii bune”, a declarat o sursă pentru publicația britanică.

În schimb, relațiile dintre prințul Harry și fratele său mai mare, prințul William, în vârstă de 44 de ani, au rămas distante.

În luna august, ducii de Sussex au făcut publică decizia de a reveni în Regatul Unit pentru „o perioadă îndelungată”. Cei doi părăsiseră Marea Britanie în 2020, stabilindu-se ulterior în California. Unul dintre motivele vehiculate pentru întoarcerea prințului Harry a fost dorința acestuia de a se afla mai aproape de familia regală, după ce regele Charles a făcut public, în februarie 2024, diagnosticul de cancer.

La începutul lunii noiembrie, publicația americană Page Six a relatat însă că revenirea familiei în Europa ar fi avut legătură cu dificultățile întâmpinate de ducele de Sussex în privința documentelor necesare șederii în Statele Unite.

„Viza lui a expirat şi nu a fost reînnoită imediat”, a declarat o sursă din cadrul guvernului american.

Informații asemănătoare au fost furnizate și de alte surse consultate de publicație. Nu se cunoaște însă tipul de viză deținut de prințul Harry în perioada în care a locuit în Statele Unite.

„Toate vizele au date de expirare şi trebuie reînnoite periodic, ceea ce ar putea explica plecarea lor bruscă în Anglia”, a declarat un fost oficial al Departamentului de Stat.

Deși ducii de Sussex au revenit în Marea Britanie, aceștia nu ar urma să participe la reuniunea familiei regale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În timpul unei apariții în emisiunea britanică „This Morning”, difuzată pe 20 noiembrie, prințul Harry a vorbit despre pregătirile pentru Crăciun și a dezvăluit că mama soției sale, Doria Ragland, s-ar putea ocupa de masa festivă.

„Soţia mea se pricepe foarte bine la gătit, la fel şi soacra mea, aşa că le las pe ele să se ocupe de asta. Poate gumbo (tocăniţă tradiţională picantă şi aromată, specifică bucătăriei din Louisiana), da, poate curcan, poate gumbo”, a glumit el.

La rândul său, Meghan Markle a vorbit despre obiceiurile familiei în perioada Crăciunului, într-un interviu publicat în ediția din această lună a revistei „Bon Appétit”.

„Încă mai cred că micile detalii sunt tot ce-ţi trebuie pentru a transforma momentele obişnuite în ceva special”, a declarat fosta vedetă Netflix pentru revistă. Ducesa de Sussex a mărturisit că preferă să înceapă pregătirile pentru masa festivă din timp, pentru a nu lăsa toate responsabilitățile pentru ultima zi. „Mă apuc devreme, fac tot ce pot dinainte şi aranjez masa cu o zi înainte”, a spus Meghan Markle.